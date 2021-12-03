СБУ скерувала до суду справу Семенченка
СБУ скерувала до суду обвинувальний акт проти дев'яти осіб, зокрема щодо екснардепа Семена Семенченка, через створення незаконного збройного формування
Про це повідомили у пресцентрі СБУ.
Під час досудового розслідування було з'ясовано, що Семен Семенченко й інші організатори створили на території України незаконне збройне формування з організаційною структурою військового типу.
До угруповання належали переважно колишні військові й учасники бойових дій. Члени формування проводили військову, стройову та фізичну підготовку. Також вони мали вогнепальну зброю та вибухівку.
Крім того, СБУ повідомила, що виявила докази того, що в липні 2019 року Семен Семенченко організував теракт, а саме - постріл із ручного протитанкового гранатомета в будівлю ТОВ "Інформаційне Агентство "112-Україна".
Загалом слідство повідомило про підозру дев'ятьом особам. Обвинувальний акт скеровано до Шевченківського районного суду Києва.
- Нагадаємо, Семену Семенченку інкримінують три статті: створення незаконного воєнізованого збройного формування, придбання та зберігання зброї та організацію теракту (обстріл каналу "112 Україна").
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