Про це інформує пресслужба СБУ.

Повідомляється, що оперативна група 3 управління Служби безпеки України в Донецькій та Луганській областях нищить ворога. Окупанти розгорнули комплекс радіоелектронної розвідки біля лінії зіткнення для цілодобового слідкування за рухами українських військових.

Унаслідок спецоперації захисники знищили російську станцію для далекого візуального спостереження "Муром-М" і 6 одиниць бронетехніки.

Також воїни ліквідували ще чотири ворожі БМП-2, два бронетранспортери разом із 16 членами екіпажу і мінометним розрахунком.