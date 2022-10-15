"Шахтар" - "Динамо": букмекери назвали фаворита центрального матчу УПЛ

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Після 5-х матчів чемпіонату України "Шахтар" має 13 очок та йде другим у турнірній таблиці. "Динамо" має 9 пунктів та йде дев'ятим.

Букмекери вважають, що фаворитом матчу 7-го туру УПЛ є саме "Шахтар". На перемогу "гірників" коефіцієнт 2,12. Нічию оцінюють у 3,45. Виграш "Динамо" - 3,40.

Матч "Шахтар" - "Динамо" розпочнеться о 17:00, 16 жовтня. Трансляція на Setanta Sports.

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