Щонайменше третина дипломатів у Молдові пов'язані з ФСБ, - ЗМІ

Про це розповів головний редактор Rise.md, автор розслідування "Куратори Молдови з ФСБ" Володимир Тхорік, пише "Главком".

"Ми змогли з'ясувати, що кожен третій російський дипломат був пов'язаним із російськими спецслужбами: хтось із ними працював, хтось жив у підвідомчому будинку, у якому селять представників спецслужб, хтось був співробітником військової частини. Тобто це люди, які використовували дипломатичне прикриття, аби безперешкодно в'їхати у Молдову. Якщо ми зуміли довести, що кожний третій з 24 осіб був пов'язаний із ФСБ, то уявіть собі, скільки їх насправді може бути", – зазначив він.

Молдовський журналіст пояснив, що йдеться про 24 російських дипломатів, яких розслідувачі ідентифікували під час перетину кордону Молдови.

"Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну 24 лютого ми мали певний доступ до джерел на молдовському кордоні. Ми проаналізували паспорти і списки людей, які в'їжджали у країну. Їхні паспорти, як і в історії з Петровим і Бошировим (співробітники ГРУ, які отруїли у Великій Британії Сергія Скрипаля та його доньку у 2019 році, – ред.), наче від "однієї мами". У цих паспортах номери серій йдуть підряд", – сказав журналіст, уточнивши, що йдеться про дані з 2014 року.

Володимир Тхорік зазначив, що щороку, з 2014 року, у Молдову могло в'їжджати від двох до чотирьох ФСБ-шників під дипломатичним прикриттям. За даними журналіста, представники російських спецслужб, які прикриваються дипломатичним статусом, приїжджають, як правило, наприкінці літа – початку осені і їдуть через рік.

"Ці люди їздять у Придністров'я і спільно з місцевими придністровськими спецслужбами організовують різні нелегальні операції. Ми якраз опублікували фотографію, на якій куратор придністровського відділу ФСБ Іван Король стоїть разом із заступником міністра МДБ Придністров'я з оперативної роботи Валерієм Суходольським. Він, до речі, пов'язаний з генерал-лейтенантом так званого Придністровського КДБ Анюфєєвим, який поїхав очолювати у "ДНР" силовий блок, якраз тоді, коли збили Боїнг MH17. Також він був у "ДНР" і "віцепрем'єр-міністром", – сказав Тхорік.

Розслідувач зауважив, що одні й ті самі люди з російських спецслужб працюють у Молдові та Україні

"ФСБ-шники, які працюють у Придністров'ї, залучені також на півдні та сході України. Тому, це проблема не тільки Молдови, а й України", – зазначив він.

До публікації розслідування, як розповів журналіст, МЗС Молдови ніяк не коментувало зібрані дані. Водночас він висловив переконання, що уряд Молдови мав інформацію про прибуття в країну представників спецслужб РФ.

"За моїми даними, співробітників російського посольства викликали і розмовляли на цю тему, але у відповідь пролунало шантажистське: "ви згадайте, що у Росії зараз перебуває багато молдовських громадян і якщо ви будете нам заважати, ми створимо їм неприємності". Звучало щось на кшталт цього … Росіяни не церемоняться з молдаванами", – сказав Володимир Тхорік.

28 жовтня видання The Washington Post повідомило, що ФСБ спрямувала десятки мільйонів доларів від деяких найбільших державних російських компаній для розвитку мережі проросійських політиків у Молдові та переорієнтації країни на Москву. Російська спецслужба зробила ставку на 35-річного молдовського політика Ілана Шора, який зараз перебуває у вигнанні в Ізраїлі. Останнім часом його партія "Шор" організовує антиурядові протести в Кишиневі. Таким чином Росія організовує антиурядові протести у Молдові, щоби повернути вплив на країну.

30 жовтня у Молдові під час нового протесту проти влади країни, який організувала проросійська партія "Шор", поліція затримала 79 людей. На мітингу вимагали відставки чинного керівництва країни.

3 листопада після обшуку в офісі партії "Шор" затримали 8 осіб.

Виконувач обов'язків генпрокурора Молдови Іон Мунтяну допустив, що проросійську партію "Шор" можуть оголосити поза законом після рішення суду.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb