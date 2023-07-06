Шмигаль озвучив основні завдання уряду щодо безпеки українців

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

"Через російську агресію Україна повністю переосмислює стандарти внутрішньої безпеки. Разом із віцепрем’єр-міністром Михайлом Федоровим, секретарем РНБО Олексієм Даніловим, міністрами Олексієм Резніковим, Ігорем Клименком, Олександром Камишіним та представниками ЗСУ провели нараду щодо одного з топ-10 пріоритетів уряду – реформи безпеки та оборони "Український щит", – написав він.

Три кроки для посилення безпеки українців

За його словами, першочерговим завданням є створення розгалуженої мережі якісних укриттів. Шмигаль наголосив, що робота в цьому напрямку вже ведеться, кошти виділено, відповідальних призначено.

"Друге завдання – безпека публічного простору. Мова про додаткові заходи безпеки в публічних місцях: сканери, відеокамери, тривожні кнопки. Особливу увагу приділили обговоренню безпеки в закладах освіти", - розповів Шмигаль.

"Невід'ємний елемент нового безпекового середовища – це залучення ветеранів до цієї роботи", - додав він.

Третім напрямком є проведення гуманітарного розмінування.

"Кожного тижня сапери обстежують тисячі гектарів землі та вже знищили десятки тисяч мін, ракет і снарядів. Мобілізуємо ресурси, аби цей процес не займав десятиліття", - наголосив очільник уряду.

Розбудова армії

Також Шмигаль акцентував на необхідності створення нової української армії.

"Першочергове завдання – це завершити перехід Сил безпеки та оборони України на стандарти НАТО. В усіх аспектах: від техніки та зброї до планування й аналізу", - написав він.

За словами очільника уряду, після завершення війни Україна відмовиться від старої концепції призову.

"Основою нашої оборони стане професійна армія. Одночасно буде створено два компоненти резерву. Всі військовозобов’язані будуть постійно проходити обов’язкові навчання за визначеними військовими спеціальностями", - уточнив Шмигаль.

Також він наголосив на необхідності нарощування власного виробництва зброї та техніки.

"Приватний бізнес має стати повноцінним партнером держави у воєнно-промисловому комплексі. Буде створена нова система оборонних закупівель, яка включатиме активну взаємодію з міжнародним партнерами та довгострокове бюджетне планування", - розповів очільник уряду.

Також на нараді обговорили питання військово-патріотичного виховання та розбудови системи національного спротиву.

Ситуація з безпекою в Україні: що з укриттями

У ніч на 1 червня Росія здійснила черговий масований удар по Києву з використанням балістичних ракет. У Деснянському районі одним з укриттів, куди з початком повітряної тривоги побігли ховатися люди, було підземне приміщення поліклініки №3, однак там було зачинено. Внаслідок падіння уламків збитої ракети біля зачиненого укриття загинуло три людини.

Президент Володимир Зеленський доручив перевірити всі укриття по Україні після того, як 1 червня внаслідок падіння уламків збитої ракети біля зачиненого укриття в Києві загинуло три людини.

Згодом ДСНС повідомила, що в Україні проінспектували понад 99% загальної кількості укриттів - це близько 63 тис. об'єктів. З них близько третини виявилися зачиненими або непридатними до використання.

23 червня на засіданні РНБО було ухвалено рішення посилити відповідальність за неналежне утримання укриттів. 26 червня президент Зеленський своїм указом ввів у дію це рішення.

Натомість у МОН відзначали, що укриттями забезпечено 67,8% навчальних закладів.