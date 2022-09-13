Про це повідомив офіційний представник уряду Німеччини Штеффен Хебестрайт.

"Враховуючи серйозність військової ситуації та наслідки війни в Україні, канцлер закликав президента Росії якнайшвидше знайти дипломатичне рішення на основі припинення вогню, повного виведення російських військ і поваги територіальної цілісності та суверенітету. України", - йдеться у повідомленні.

Олаф Шольц наголосив, що будь-які подальші кроки Росії з анексії українських територій не залишаться без відповіді та не будуть визнані за жодних обставин.



Федеральний канцлер закликав президента Росії поводитися з полоненими відповідно до положень міжнародного гуманітарного права, зокрема Женевських конвенцій, і забезпечити безперешкодний доступ до них Міжнародного комітету Червоного Хреста.

Президент Росії висловив діаметрально протилежну думку, мовляв, це Україна створює перешкоди для доступу МКЧХ до полонених.

Путін, за повідомленням сайту Кремля, "загострив увагу федерального канцлера на порушеннях українською стороною міжнародного гуманітарного права", які, мовляв, втілюються в "безперервних обстрілах міст Донбасу".



Стосовно ситуації на Запорізькій АЕС, то Шольц наголосив на необхідності забезпечення безпеки АЕС. У цьому контексті федеральний канцлер закликав уникати будь-яких кроків ескалації та негайно впровадити заходи, рекомендовані у звіті Міжнародного агентства з атомної енергії.

Натомість Путін повторив пропагандистську тезу про "постійні ракетні удари", які завдає по АЕС Україна.

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Федеральний канцлер і президент Росії також обговорили світову продовольчу ситуацію, яка особливо загострилася внаслідок російської загарбницької війни. Канцлер підкреслив важливу роль зернової угоди під егідою ООН і закликав президента Росії не дискредитувати угоду і продовжувати її повну реалізацію.



Канцлер і президент Росії домовилися продовжувати діалог, резюмує Штеффен Хебестрайт.

10 вересня Олаф Шольц запевнив, що Німеччина готова до зупинки постачання газу Росією.

Раніше канцлер у розмові з Зеленським підтвердив схвалення 5 млрд євро макрофіну.

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