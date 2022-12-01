Про це він розповів під час трансляції Київського безпекового форуму в етері Еспресо.



"Я б хотів, щоб ми були свідомі, що у кожного своє бачення перемоги. І до того часу, поки у нас не буде єдиного бачення перемоги у цій війні спільно з нашими партнерами, нам буде вкрай складно вирішити це питання. Тому, що у такому питанні треба завжди ставити крапку, а будь-які компроміси у перемозі є тільки відтермінуванням у часі наступних проблем, які можуть чекати на нашу країну", - зауважив секретар РНБО.

Олексій Данілов підкреслив, що перемога - це повернення українських інституцій на кордони, які були визнані 1 грудня 1991 року, а до того часу ні про яку перемогу мови бути не може.

"А схиляти нас до якихось компромісів з людьми, що вбивають наших дітей та чинять звірства на українській землі, я вважаю, що це неподобство, і ми не маємо про це говорити. Україна та українці сплатили величезну ціну за ту свободу, яку ми тримаємо сьогодні на своїх плечах не тільки для себе, а і для країн НАТО, що розташовані на кордоні з нами. І ми показали всьому світу, що не треба боятися тих, хто останні 20 років лякали світ, що вони такі потужні й з ними треба рахуватися. Їх просто треба знищити, щоб вони як країна перестали існувати у тих межах, у яких вони зараз існують. Тому, що на сьогодні Росія є однією з небагатьох країн, яка має колонії на своїй території, до того ж знищила велику кількість народів, мов, культур та традицій – вони просто варвари. А коли ви кажете, що з цими варварами ми маємо сідати за стіл і про щось з ними говорити, то на мою думку, це буде недостойно нашого народу", - зазначив Данілов.