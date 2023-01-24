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Скандал щодо закупівель продуктів для військових: на антикорупційному комітеті Резніков визнав помилки у контрактах

24 січня, 2023 вiвторок
20:54
Суспільство

24 січня на засіданні парламентського Комітету з питань антикорупційної політики розглянули обставини закупівель Міноборони послуг з харчування ЗСУ на 2023 рік

Про це інформують на сайті парламенту.

Представник НАБУ заявив, що за фактами щодо можливого зловживання службовим становищем під час укладення контрактів від 23 грудня 2022 року зареєстровано кримінальне провадження та відбувається досудове розслідування, після якого нададуть правову оцінку обставинам.

"Під час обговорення учасниками засідання висловлено думки, що назріла необхідність вдосконалення законодавства про оборонні закупівлі в частині публічності придбання Міністерством оборони України товарів необхідних для життєдіяльності військ не пов'язаних з оборонним призначенням", - пише пресслужба.

Голова Комітету Анастасія Радіна, за підсумками засідання,  наголосила на необхідності включити Рахунковою палатою до позапланових заходів проведення перевірки ефективності використання Міноборони бюджетних коштів на харчування і речове забезпечення ЗСУ. 

Також після засідання висловилися народні депутати України Ярослав Юрчишин і Вікторія Сюмар.

"Міністр визнав, що в переліку харчів з 400-позицій є помилки. Не одна. Це не лише про яйця в кілограмах і тонах, але і багато інших позицій. Саме тому пішов заступник міністра Шаповалов. Чому з’явилися "помилки" - мають з’ясувати незабаром", - пише Сюмар.

Нині міністерство роздумує над іншою системою, а саме коли сформують 52 види меню для військових, то закупівлі здійснюватимуться під ці потреби: "Проєкт з перспективою 4-5 місяців. Чи буде інша система більш прозорою - не зрозуміло".

Крім того, народні обранці зареєстрували законопроєкт про обов'язкове оприлюднення закупівельних цін на продукти харчування Міністерством оборони України.

Нардеп Ярослав Юрчишин заявив, що на цю мить контракти на харчування військових на 2023 рік ще не діють, постачання здійснюється за параметрами 2022 року.

"Відповідальний за закупівлі Богдан Хмельницький був відсторонений від посади у грудні 2022 року і звільнений у 20 числах січня 2023 року. Оскільки в контрактах було виявлено велику кількість неточностей, вони проходять перевірку та експертизу. Зараз сферу закупівель перевіряє і Державна аудиторська служба (за запитом міністра) і планує перевіряти Рахункова палата (за запитом голови Комітету Анастасії Радіної)", - написав обранець.

  • Інформацію про те, що Міністерство оборони закуповує продукти для військових за цінами, значно вищими, ніж у роздрібних мережах Києва, 21 січня оприлюднило видання Дзеркало тижня із посиланням на угоду оборонного відомства про закупівлю продуктів.
  • Після цього комітет Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки викликав на своє засідання керівництво Міноборони. 
  • У Міністерстві оборони України назвали звинувачення у закупівлі продуктів для армії за завищеними цінами такими, що мають ознаки навмисних маніпуляцій. Міністр оборони України Олексій Резніков також відреагував на звинувачення у закупівлі продуктів для армії за завищеними цінами.
  • У НАБУ розповіли, що бюро було відомо про можливі зловживання Міноборони при закупівлях продуктів для військових ще до публікацій в ЗМІ, слідство триває.
  • За результатами засідання комітету ВРУ 23 січня щодо можливого зловживання Міноборони при закупівлях продуктів для військових, Олексій Резніков залишається на посаді міністра оборони, а правоохоронці мають завершити розслідування. 
  • Кабмін на засіданні 24 січня ухвалив кадрове рішення звільнити заступника міністра оборони В’ячеслава Шаповалова, який раніше подав заяву про відставку.  

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скандал
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НАБУ
Олексій Резніков
Міністр оборони України
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