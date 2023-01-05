Про це він розповів в етері Еспресо.



Військовий експерт дав коментар щодо маршруту фрегата "Адмірал Горшков" з ракетами "Циркон", якій Путін відправив у плавання 4 січня.



"Циркон"- це гіперзвукова ракета, як її називають у РФ, тобто вона може досягти гіперзвукової швидкості десь близько 4-5 М (число Маха - відношення локальної швидкості потоку до місцевої швидкості звуку – ред.) за допомогою твердопаливного двигуна. Тобто ця ракета розганяється, потім втрачає швидкість і вже як звичайна ракета на швидкості приблизно 1,5-2 М, близько 2000 км, далі планує на ціль. Вони показали під час навчань як вона вражає мішень, на якій була камера, тому видно як ракета влучає. А якби ракета мала швидкість у 5 М, то на камери вона б ніяк не потрапила", - пояснив військовий експерт.



Олег Катков зазначив, що росіяни заявили, що фрегат "Адмірал Горшков" піде через Атлантику та Середземномор'я до Індійського океану.



"Реальний маршрут фрегата цілком зрозумілий. Скоріш за все, він зайде через Гібралтар у Середземне море, потім у Сирію на базу обслуговування, після чого увійде у води Індійського океану. Мені здається, що він зайде у порти Ірану, і це буде таким візитом ввічливості. Свого часу Іран обплив Африку і доплив до Санкт-Петербурга з подібним візитом", - нагадав Катков.

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