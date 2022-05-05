Словаччина стає заручником енергетичної гри угорського уряду, - експерт з міжнародної енергетики Гончар

Про це він розповів в ефірі телеканалу "Еспресо".



Михайло Гончар зазначив, що прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан нав'язує сусіднім країнам лінію, яку влаштовує Кремль.







"Угорщина могла б забезпечити у стислий термін відмову від російської нафти, але вони не хочуть цього. Словаччина стає заручником гри як угорського уряду, так і угорської нафтогазової компанії "MOL". Крім того, єдиним у Словаччині нафтопереробним заводом "Slovnaft" володіє угорська "MOL" ще з 2000-х років. І зараз у Словаччині ідуть дебати, чому країна у заручниках окремої компанії з сусідньої країни, яка проводить недружню політику щодо Словаччини" – розповів експерт з міжнародної енергетики.



Президент Центру глобалістики зауважив, що і Угорщина, і Словаччина є членами ЄС та НАТО.



"Позиція Будапешту є фальшивою. Якщо звернутися до офіційних джерел "MOL", то ще у 2015 році компанія відрапортувала, що вони розширили потужності нафтопроводу "Адрія", який сполучає угорські нафтопереробні підприємства з хорватським нафтовим терміналом на острові Мішель в Адріатичному морі. Саме звідти Угорщина може отримувати будь-яку нафту. До того, вони відзначили, що відбулося розширення нафтотранспортних потужностей у напрямку Словаччини. Словацький "Slovnaft" може отримувати повністю необхідні обсяги нафти через маршрут нафтопроводу "Адрія" і далі до Словаччини. Також відомо про розширення потужностей словацької нафтотранспортної компанії "Транспетрол", що дозволяє задовільняти потреби, навіть, чеської нафтопереробки" - підкреслив аналітик.



Михайло Гончар висловив думку, що при всіх нафтотранспортних можливостях регіону, з боку угорської сторони немає адекватної позиції.

4 травня міністр закордонних справ Угорщини назвав умову, за якої підтримає ембарго ЄС на російську нафту

Раніше міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що Будапешт не може відмовитися від російських нафти та газу та голосуватиме проти запровадження ембарго