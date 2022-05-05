Словаччина стає заручником енергетичної гри угорського уряду, - експерт з міжнародної енергетики Гончар
Михайло Гончар, експерт з міжнародних енергетичних та безпекових відносин, президент Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" вважає, що позиція Будапешту є фальшивою, угорський уряд міг би відмовитися від російської нафти та має для цього необхідні потужності, але Угорщина тримає проросійську лінію й утримує Словаччину в енергетичних заручниках
Про це він розповів в ефірі телеканалу "Еспресо".
Михайло Гончар зазначив, що прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан нав'язує сусіднім країнам лінію, яку влаштовує Кремль.
"Угорщина могла б забезпечити у стислий термін відмову від російської нафти, але вони не хочуть цього. Словаччина стає заручником гри як угорського уряду, так і угорської нафтогазової компанії "MOL". Крім того, єдиним у Словаччині нафтопереробним заводом "Slovnaft" володіє угорська "MOL" ще з 2000-х років. І зараз у Словаччині ідуть дебати, чому країна у заручниках окремої компанії з сусідньої країни, яка проводить недружню політику щодо Словаччини" – розповів експерт з міжнародної енергетики.
Президент Центру глобалістики зауважив, що і Угорщина, і Словаччина є членами ЄС та НАТО.
"Позиція Будапешту є фальшивою. Якщо звернутися до офіційних джерел "MOL", то ще у 2015 році компанія відрапортувала, що вони розширили потужності нафтопроводу "Адрія", який сполучає угорські нафтопереробні підприємства з хорватським нафтовим терміналом на острові Мішель в Адріатичному морі. Саме звідти Угорщина може отримувати будь-яку нафту. До того, вони відзначили, що відбулося розширення нафтотранспортних потужностей у напрямку Словаччини. Словацький "Slovnaft" може отримувати повністю необхідні обсяги нафти через маршрут нафтопроводу "Адрія" і далі до Словаччини. Також відомо про розширення потужностей словацької нафтотранспортної компанії "Транспетрол", що дозволяє задовільняти потреби, навіть, чеської нафтопереробки" - підкреслив аналітик.
Михайло Гончар висловив думку, що при всіх нафтотранспортних можливостях регіону, з боку угорської сторони немає адекватної позиції.
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