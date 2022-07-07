Смерть і героїзм захисників Сєверодонецька дали Україні можливість застосовувати на фронті HIMARS, – військовий експерт Жирохов

Про це в коментарі "Еспресо" розповів військовий експерт, історик, автор книг і статей з історії локальних конфліктів XX ст. Михайло Жирохов.

"З військової точки зору відхід із Лисичанська був дуже правильним. Я не назву це вирівнюванням лінії фронту – надто це відгонить "арестовщиною". Але те, що після прориву біля Золотого із Лисичанська потрібно відходити – це було очевидно всім, хто розуміє бодай щось у військовій справі.

Те що Збройні сили України стільки втримались у Сєверодонецьку – це величезний плюс у плані часу. Смерть тих, хто загинув у Сєверодонецьку, дала можливість підготувати розрахунки HIMARS, M777, M105, які невдовзі прийдуть, і так далі. Все це дали вони – хлопці, які билися за Сєверодонецьк. Вони завойовували для нас час", – наголосив Жирохов.

Військовий експерт наголошує – час українцям потрібен, аби підготувати військових, які зможуть користуватися західними зразками озброєнь. Він вважає, що потужні результати від застосування західної зброї, яких з нетерпінням чекають українці, на фронті відчують ще не скоро.

"Для того, щоб використовувати цю зброю, нам потрібні підготовлені розрахунки. А щоб підготувати розрахунки потрібно видьоргувати зі стройових частин кадрових військових і відправляти на підготовку в Польщу, Литву та інші країни. На це йде не один тиждень. І розповіді, нібито за тиждень можна освоїти HIMARS чи ще щось – це все, м'яко кажучи, дурниці.

Більше постачань – це більше підготовлених розрахунків. Для їхньої підготовки потрібно знімати людей із фронту і замінити їх мобілізованими. А мобілізовані не завжди мають підготовку чи мотивацію. Тому може йтися про певне ослаблення фронту. Тобто, тут все взаємопов'язане і йде не так просто. Захід зараз може хоч залити Україну зброєю, американці говорять про те, що вони можуть передати всю зброю, що перебуває на озброєнні американських частин у Польщі та Румунії, хоч завтра. Але у нас наразі немає кому воювати цією зброєю", – зазначив експерт.

Крім того, Жирохов скептично ставиться до висловів, що варто надати Україні кількадесят реактивних систем залпового вогню HIMARS і ситуацію на фронті миттєво переламають.

"Раніше казали, що гаубиці М-777 – це "вундерваффе", зараз HIMARS, завтра це буде протиповітряна оборона Patriot, а післязавтра – літаки F16. Протяжність фронту – майже 2,5 тис. км. Можна поділити й порахувати, скільки нам потрібно "хаймерсів", щоб почати контрнаступ по всьому фронту. Зараз, через брак підготовлених розрахунків, американські радники розробили мобільну артилерійську систему – тобто мобільні артилерійські групи, які виринають на тій чи іншій ділянці фронту, завдають ударів й відходять. А щоби говорити про наповнення всієї лінії фронту "хаймерсами", варто порахувати всі наші "урагани" і "гради", – тоді зрозумієте, скільки нам всього ще потрібно", – наголосив Михайло Жирохов.

Нагадаємо, 29 червня екскомандувач армії США в Європі Бен Годжес розповів, скільки систем HIMARS потрібно Україні, щоби відкинути росіян на позиції 23 лютого.

На думку військового експерта Сергія Згурця, закордонна техніка може підійти вчасно, і бажано, щоб вона надходила раніше. Поки що ми ведемо бойові дії, спираючись на потенціал радянського озброєння, обмежено, але ефективно використовуємо HIMARS.

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