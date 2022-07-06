English Львів Головна
ua ru en
English Львів Головна
Боротьба за свободу слова
Війна з Росією: хроніка
Головна Статті ЗСУ мають можливості створити жорстку лінію оборони у центрі Донбасу. Колонка Сергія Згурця
Аналітика

ЗСУ мають можливості створити жорстку лінію оборони у центрі Донбасу. Колонка Сергія Згурця

Сергій Згурець
6 липня, 2022 середа
22:49
Статті Сергій Згурець

У ворога є дві зони концентрації сил, де він буде діяти та спробує забезпечити просування до Слов'янська і Краматорська

Оцінки британської розвідки

Британська розвідка говорить про те, що ситуація характеризується низькими темпами просування та масованими артилерійськими ударами з боку ворога. Війська РФ артилерією зрівнювали об'єкти з землею. Така тактика, як оцінюють британці, буде використовуватись і далі, коли доведеться виходити росіянам на об'єкти Донецької області. Наступне ключове змагання, як вважають британці, буде битва за Слов'янськ, від якого російські сили знаходяться приблизно у 20 км. Цей висновок сьогодні підтвердила заступниця Міноборони України Ганна Маляр. Вона сказала, що на Слов’янському напрямку тривають запеклі бої, обидві сторони використовують потужну силу. Скоріше йдеться про використання мінометів, артилерії та інших засобів, які застосовують обидві сторони.


Повертаємось до звіту британської розвідки. Наголошу, що, коментуючи вихід українських військ від Сєверодонецька та Лисичанська, британці позитивно оцінили процедуру цих заходів. Стверджуючи, що українські війська відійшли у належному порядку, відповідно до існуючих планів. Є реальна ймовірність, що ЗСУ зможуть відступити до випрямленої та більш придатної до оборони лінії фронту.

Аналіз ситуації на фронтах

Лисичанський фронт цікавий тим, що Росія буде прагнути тиснути й використовувати свій виснажений, але діючий потенціал для того, щоб швидше вийти до Слов'янська і Краматорська, ніж ми зможемо стабілізувати лінію оборони вздовж траси Сіверськ - Соледар - Бахмут. Ця лінія оборони стабілізована. Панівні висоти навколо цієї траси від Сіверська до Бахмута становитимуть важку перешкоду для будь-яких дій противника. ЗСУ мають можливості, щоб започаткувати жорстку лінію оборони у центрі Донбасу та зупинити просування російських військ, які планують вийти на Слов'янськ та мати можливість пробити нашу оборону біля Слов'янська. Якщо ми будемо використовувати закордонне озброєння, то зможемо застосовувати його згідно з поточними тактикою та ситуацією.

У ворога є дві зони концентрації сил, на яких він буде діяти, та спробує забезпечити просування до Слов'янська і Краматорська. Таких напрямків є два. Перший - від Ізюма на Долину, Краснопілля, Богородичне, які ворог атакував, але ЗСУ відбили їх. Також противник намагався просунутись на Слов'янськ від Довгенького через Мазанівку. Російські війська намагаються знайти способи виходу на Слов'янськ різними напрямками. Закордонна техніка може підійти вчасно, і бажано, щоб вона надходила раніше. Поки що ми ведемо бойові дії, спираючись на потенціал радянського озброєння, обмежено, але ефективно використовуємо HIMARS.

Другий напрямок, де ворог намагається пробиватись, це від Лисичанська на Сіверськ. Верхньокам'янське, Білогорівка і Григорівка - це напрямок, де ЗСУ відбиває дії противника і не дає можливості рухатися у бік Сіверська.

Наступний напрямок - це сили навколо Бахмута. Ворог намагається використати накопичений потенціал, який сконцентровано навколо Попасної. Війська навколо Бахмута намагаються створити умови для наступальної операції, але зосереджені на перекритті трас, які виходять на Бахмут. Таких трас є кілька, вони йдуть на Бахмут двома шляхами: від Попасної, від населених пунктів Рота та Відродження. У цій зоні діють штатні підрозділи російської армії та вагнерівці, які є більш дієздатні та забезпечують певні успіхи просування російських військ на цій ділянці.

Наступний напрямок, який теж пов'язаний з Бахмутом - це Новолуганське, Вершина, Кодема. Були обстріли цих населених пунктів і є спроби рухатись, щоб забезпечувати перерізання низки трас з виходом на Бахмут. Вузол оборони, пов'язаний зі Слов'янськом і Краматорськом, залишається спокусливим для російської армії, яка намагається з декількох напрямів забезпечити просування. Але всі ворожі просування блокуються українською армією. Така ситуація буде характерною найближчими днями та тижнями.

Південний напрямок

На Півдні українські війська продовжують просування за певними напрямками. Херсонський напрямок характеризується тим, що близько 13 БТГ противника розпорошені на широкому фронті, який становить близько 250 км. За таких умов можна реалізувати заходи, що пов’язані з витісненням противника. 

Низка закордонних експертів говорить про те, що Україна має правильно обрати та використати це вікно можливостей. У нас є певний потенціал, а ворог ще не зумів закріпитися на цій ділянці. Ворог намагається забезпечити посилення своєї оборони артилерією та засобами ППО. Ця тенденція у противника триває, і нам треба вибрати момент для проведення контрнаступальних дій.

Війна триває і кожен день має свої особливості - темні та світлі ділянки.

Ризики участі Білорусі у війні проти України

Є ризики, що під тиском Путіна білоруський диктатор Лукашенко готовий використовувати свою армію для бойових дій проти України. У висновках наших військових ми чуємо, що ознак наступального угрупування з боку Білорусі на сьогодні не існує. 7 білоруських батальйонів перебувають на кордоні з Україною вже тривалий час і готуються бути там до кінця року. З іншого боку тривають навчання, термін яких продовжено на кілька тижнів.

Читайте також: Коли наступатимуть білоруси та чи наступатимуть узагалі: прогнози військових експертів.

А самопроголошений президент Білорусі Лукашенко зробив низку заяв про те, що створена єдина армія і, що він давно визначив участь Білорусі у спецоперації проти України, як необхідний крок. Військова істерія активно підтримується Лукашенком. І ми не можемо це ігнорувати. Техніка та озброєння, які знаходяться в арсеналах білоруської армії, певними порціями передається для підсилення російської армії, тобто створюються умови для подальших агресивних дій проти України.

Україна
Білорусь
Сергій Згурець
Луганщина
Краматорськ
Херсонщина
Лисичанськ
війна з Росією
Донеччина
Слов'янськ
Військові новини
Ізюм
HIMARS
Читайте також:
Роман Костенко
6 липня, 2022 середа
Часу для контрнаступу залишилось 2-3 місяці, воювати піхотою в сезон дощів нереально, - полковник СБУ Костенко
6 липня, 2022 середа
У Харкові пролунали вибухи
5 липня, 2022 вiвторок
Більшість з ампутаціями, а двоє мають опіки понад 60% тіла: в "Азові" розповіли про стан полонених
Київ
+20°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 34.2
    Купівля 34.2
    Продаж 35.02
  • EUR
    Купівля 34.92
    Продаж 36.2
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, середа
6 липня
22:58
На фото Володимир Зеленський
ЗСУ просуваються на кількох напрямках, зокрема на Херсонщині та Запоріжжі, - Зеленський
22:50
Національна музична академія України
Експертна рада міністерства культури рекомендує Національній музичній академії відмовитися від імені Чайковського
22:38
В'ячеслав Володін
Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 6 липня
22:26
Еммануель Адебайор
Я люблю Путіна як людину, - ексфутболіст "Реалу" та "Ман Сіті"
22:19
Партизанські листівки у Херсоні
Партизани знищили ворожий склад боєприпасів у Херсоні і записали послання окупантам, - Цаплієнко
21:59
Луганщина, Сєверодонецьк, Лисичанськ
Луганщина не окупована на 100%, - Гайдай
21:58
У РФ реанімовують піонерію та комсомол
У Росії реанімовують піонерію та комсомол. Наглядову раду очолить Путін
21:49
Китай прапор
Бравада перед США: Іран, Росія та Китай готують серію військових навчань у Латинській Америці, - ЗМІ
21:42
Ірина Верещук
Мешканців Лисичанська росіяни вивозять у фільтраційні табори, - Верещук
21:39
У тимчасово окупованому Скадовську пролунали вибухи, одна людина загинула, є поранені
У тимчасово окупованому Скадовську пролунали вибухи, одна людина загинула, є поранені
21:26
На фото Дмитро Кулеба
Кулеба попросив Німеччину збільшити кількість самохідних гаубиць і РСЗВ для України
21:16
Росія зараз має певний успіх на Луганщині, а зброя Заходу вже створює великі переваги для України, - The Independent
21:04
Укргазвидобування
Порушень на 195 млрд грн: Держаудитслужба перевірила Укргазвидобування
21:03
Оновлено
Пожежа
Російські окупанти вшосте за добу обстріляли Криворізький район
20:58
Мавп’яча віспа
У світі зареєстрували понад 6 тис. випадків віспи мавп
20:48
зерно порти
Болгарія пропонує Україні допомогу у транспортуванні та зберіганні зерна
20:44
Інфографіка
Мелітополь
Біля окупованого Мелітополя "втомився" міст через який окупанти часто переганяли техніку
20:36
Арсен Василев
Болгарія заблокувала зарплати російським дипломатам: перебувають під санкціями
20:34
​​Еліна Світоліна
Ми станемо не просто новим українським дивом, а й прикладом для всього світу, - Світоліна
20:32
Слов'янська ТЕС
РФ готує провокацію на Слов'янській ТЕС, можливі вибухи - ЦПД
20:22
Коронавірус
Впродовж двох тижнів захворюваність на COVID-19 у світі зросла на 30%
20:22
Оновлено
Борис Джонсон
35 співробітників кабінету Джонсона подали або мають намір піти у відставку. Прем'єр Британії за крок до вотуму недовіри. Хто його підтримує?
20:15
Тлумак
Тренер "Карпат" Тлумак назвав ціль львів'ян на сезон
20:06
У Донецьку горить нафтобаза
У тимчасово окупованому Донецьку горить нафтобаза
19:49
санкції проти росії
Росія йде шляхом Ірану, - Business Insider
19:49
окупанти
У російських військових на війні в Україні фіксується тотальне п’янство, - Генштаб ЗСУ
19:47
Конференція в Лугано
Україна отримає 1.9 млрд доларів від учасників конференції в Лугано
19:44
нафта ембарго санкції
Країни Заходу планують встановити граничну ціну на російську нафту на рівні $40-60, - Bloomberg
19:42
окупанти
РФ перекидає на Харківський напрямок військових зі Західного округу
19:39
Нагорода "Герб міста"
Зеленський нагородив 195 захисників України, з них посмертно - 75
19:32
білорусь солдати лукашенко
Білорусь проводить заходи з інженерного обладнання позицій, перевірку пунктів управління та веде радіоелектронну розвідку
19:28
Александар Вучич
Сербія не визнаватиме Косово, попри резолюцію Європарламенту
19:22
На Запоріжжі чоловік підірвався на ворожій касеті від ракети
На Запоріжжі чоловік підірвався на ворожій касеті від ракети
19:14
В'ячеслав Володін
Росія погрожує США "конфіскувати" Аляску, - КоммерсантЪ
19:11
Німеччина уряд
Німецька опозиція вимагає від уряду якнайшвидше передати Україні 200 БТР Fuchs, - ЗМІ
19:07
росія флот
У Чорному морі РФ розмістила напоготові 3 надводних і 2 підводних ракетних носія
18:59
Сербія
Без санкцій проти Росії Сербію не візьмуть в ЄС
18:58
Північний потік
У Німеччині не вірять, що Північний потік - 1 відновить роботу на повну потужність, - Bloomberg
18:56
Пожежа в квартирі
На Херсонщині внаслідок чисельних обстрілів вигоріла частина пшениці та лісів
18:52
Дерек Чісора
Чісора підкинув Джошуа "брудний" рецепт перемоги над Усиком
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV