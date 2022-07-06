ЗСУ мають можливості створити жорстку лінію оборони у центрі Донбасу. Колонка Сергія Згурця

Оцінки британської розвідки

Британська розвідка говорить про те, що ситуація характеризується низькими темпами просування та масованими артилерійськими ударами з боку ворога. Війська РФ артилерією зрівнювали об'єкти з землею. Така тактика, як оцінюють британці, буде використовуватись і далі, коли доведеться виходити росіянам на об'єкти Донецької області. Наступне ключове змагання, як вважають британці, буде битва за Слов'янськ, від якого російські сили знаходяться приблизно у 20 км. Цей висновок сьогодні підтвердила заступниця Міноборони України Ганна Маляр. Вона сказала, що на Слов’янському напрямку тривають запеклі бої, обидві сторони використовують потужну силу. Скоріше йдеться про використання мінометів, артилерії та інших засобів, які застосовують обидві сторони.



Повертаємось до звіту британської розвідки. Наголошу, що, коментуючи вихід українських військ від Сєверодонецька та Лисичанська, британці позитивно оцінили процедуру цих заходів. Стверджуючи, що українські війська відійшли у належному порядку, відповідно до існуючих планів. Є реальна ймовірність, що ЗСУ зможуть відступити до випрямленої та більш придатної до оборони лінії фронту.

Аналіз ситуації на фронтах

Лисичанський фронт цікавий тим, що Росія буде прагнути тиснути й використовувати свій виснажений, але діючий потенціал для того, щоб швидше вийти до Слов'янська і Краматорська, ніж ми зможемо стабілізувати лінію оборони вздовж траси Сіверськ - Соледар - Бахмут. Ця лінія оборони стабілізована. Панівні висоти навколо цієї траси від Сіверська до Бахмута становитимуть важку перешкоду для будь-яких дій противника. ЗСУ мають можливості, щоб започаткувати жорстку лінію оборони у центрі Донбасу та зупинити просування російських військ, які планують вийти на Слов'янськ та мати можливість пробити нашу оборону біля Слов'янська. Якщо ми будемо використовувати закордонне озброєння, то зможемо застосовувати його згідно з поточними тактикою та ситуацією.

У ворога є дві зони концентрації сил, на яких він буде діяти, та спробує забезпечити просування до Слов'янська і Краматорська. Таких напрямків є два. Перший - від Ізюма на Долину, Краснопілля, Богородичне, які ворог атакував, але ЗСУ відбили їх. Також противник намагався просунутись на Слов'янськ від Довгенького через Мазанівку. Російські війська намагаються знайти способи виходу на Слов'янськ різними напрямками. Закордонна техніка може підійти вчасно, і бажано, щоб вона надходила раніше. Поки що ми ведемо бойові дії, спираючись на потенціал радянського озброєння, обмежено, але ефективно використовуємо HIMARS.

Другий напрямок, де ворог намагається пробиватись, це від Лисичанська на Сіверськ. Верхньокам'янське, Білогорівка і Григорівка - це напрямок, де ЗСУ відбиває дії противника і не дає можливості рухатися у бік Сіверська.

Наступний напрямок - це сили навколо Бахмута. Ворог намагається використати накопичений потенціал, який сконцентровано навколо Попасної. Війська навколо Бахмута намагаються створити умови для наступальної операції, але зосереджені на перекритті трас, які виходять на Бахмут. Таких трас є кілька, вони йдуть на Бахмут двома шляхами: від Попасної, від населених пунктів Рота та Відродження. У цій зоні діють штатні підрозділи російської армії та вагнерівці, які є більш дієздатні та забезпечують певні успіхи просування російських військ на цій ділянці.

Наступний напрямок, який теж пов'язаний з Бахмутом - це Новолуганське, Вершина, Кодема. Були обстріли цих населених пунктів і є спроби рухатись, щоб забезпечувати перерізання низки трас з виходом на Бахмут. Вузол оборони, пов'язаний зі Слов'янськом і Краматорськом, залишається спокусливим для російської армії, яка намагається з декількох напрямів забезпечити просування. Але всі ворожі просування блокуються українською армією. Така ситуація буде характерною найближчими днями та тижнями.

Південний напрямок

На Півдні українські війська продовжують просування за певними напрямками. Херсонський напрямок характеризується тим, що близько 13 БТГ противника розпорошені на широкому фронті, який становить близько 250 км. За таких умов можна реалізувати заходи, що пов’язані з витісненням противника.

Низка закордонних експертів говорить про те, що Україна має правильно обрати та використати це вікно можливостей. У нас є певний потенціал, а ворог ще не зумів закріпитися на цій ділянці. Ворог намагається забезпечити посилення своєї оборони артилерією та засобами ППО. Ця тенденція у противника триває, і нам треба вибрати момент для проведення контрнаступальних дій.

Війна триває і кожен день має свої особливості - темні та світлі ділянки.

Ризики участі Білорусі у війні проти України

Є ризики, що під тиском Путіна білоруський диктатор Лукашенко готовий використовувати свою армію для бойових дій проти України. У висновках наших військових ми чуємо, що ознак наступального угрупування з боку Білорусі на сьогодні не існує. 7 білоруських батальйонів перебувають на кордоні з Україною вже тривалий час і готуються бути там до кінця року. З іншого боку тривають навчання, термін яких продовжено на кілька тижнів.

Читайте також: Коли наступатимуть білоруси та чи наступатимуть узагалі: прогнози військових експертів.

А самопроголошений президент Білорусі Лукашенко зробив низку заяв про те, що створена єдина армія і, що він давно визначив участь Білорусі у спецоперації проти України, як необхідний крок. Військова істерія активно підтримується Лукашенком. І ми не можемо це ігнорувати. Техніка та озброєння, які знаходяться в арсеналах білоруської армії, певними порціями передається для підсилення російської армії, тобто створюються умови для подальших агресивних дій проти України.