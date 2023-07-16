Союзники підтримають удари по РФ, якщо це буде зроблено українською зброєю, - політик Береза
Політик Борислав Береза вважає, що західні союзники України не будуть проти ударів по території РФ, якщо це буде зроблено зброєю українського виробництва
Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо"
"Наші союзники готові сприйняти й не будуть проти ударів по території РФ, якщо це буде зроблено українською зброєю. Щобільше, Валерій Залужний заявив про таке бажання після комунікації з американськими й британськими генералами. Тим паче після заяви Залужного ми не побачили жодних розбіжностей або застережень від наших союзників. Тому дивлячись на те, що є бажання та можливості, залишилось лише реалізувати такий план. А реалізувати ми його зможемо лише тоді, коли в нас зʼявиться відповідна зброя українського виробництва", - пояснив Береза.
Політик наголосив на важливості створення демілітаризованої зони на території РФ.
"Залужному ніхто не заперечує. Союзники не проти ударів по РФ, але лише зброєю українського виробництва. Проте хочу нагадати, що ще минулого року в статті, яка називалась "Доктрина Залужного-Забродського" було чітко вказано про те, що єдиним варіантом унеможливити обстріли прикордонних з РФ територій України, є створення демілітаризованої зони на території Росії. А це або переговори, або зброя", - додав він.
- 15 липня у інтервʼю в інтерв’ю Washington Post головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що Україна буде використовувати зброю власного виробництва, щоб здійснювати удари по території Росії
- У тому ж інтерв’ю Залужний наголосив, що Україна звільнить тимчасово окупований Крим одразу, коли на це з'являться ресурси.
- Також він розповів, як у 2019 році, коли він приїжджав до Брюсселя на саміт НАТО, його затримав Інтерпол
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
36.68
Купівля 36.68Продаж 37.41
-
EUR
Купівля 40.88Продаж 41.82
- Актуальне
- Важливе