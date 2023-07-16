Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо"

"Наші союзники готові сприйняти й не будуть проти ударів по території РФ, якщо це буде зроблено українською зброєю. Щобільше, Валерій Залужний заявив про таке бажання після комунікації з американськими й британськими генералами. Тим паче після заяви Залужного ми не побачили жодних розбіжностей або застережень від наших союзників. Тому дивлячись на те, що є бажання та можливості, залишилось лише реалізувати такий план. А реалізувати ми його зможемо лише тоді, коли в нас зʼявиться відповідна зброя українського виробництва", - пояснив Береза.

Політик наголосив на важливості створення демілітаризованої зони на території РФ.

"Залужному ніхто не заперечує. Союзники не проти ударів по РФ, але лише зброєю українського виробництва. Проте хочу нагадати, що ще минулого року в статті, яка називалась "Доктрина Залужного-Забродського" було чітко вказано про те, що єдиним варіантом унеможливити обстріли прикордонних з РФ територій України, є створення демілітаризованої зони на території Росії. А це або переговори, або зброя", - додав він.