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Головна Культура Співачка з Києва Вітранюк пройшла до Нацвідбору Євробачення-2024 у Молдові

Співачка з Києва Вітранюк пройшла до Нацвідбору Євробачення-2024 у Молдові

27 грудня, 2023 середа
15:21
Культура На фото: Юлія Вітранюк

Українська фолк-співачка Юлія Вітранюк та американський діджей DPSTP (deepstep) з піснею Rise Up пройшли до лонглиста Нацвідбору Євробачення у Молдові

Про це пише "МУЗВАР".

Українка Юлія Вітранюк боротиметься за право представляти Молдову на Євробаченні-2024 у Мальме. Трек Rise Up від американського діджея DPSTP (deepstep) та української фолк-співачки з Києва пройшов до лонглиста Нацвідбору Молдови. 

Як пояснила Юлія, трек подавався й на український Нацвідбір, проте не пройшов. Тоді учасники вирішили спробувати вдачу в Молдові. 

DPSTP (deepstep) бере участь у відборі як гурт, до його складу увійшли три учасники. До діджея і фолк-співачки доєдналась ще бек-вокалістка з Молдови, адже для участі у складі заявки один з учасників Нацвідбору має бути громадянином Молдови.

Юлія Вітранюк зустрічається з Ігорем Діденчуком, переможцем Євробачення-2022 у складі Kalush Orchestra, який також представляв Україну на пісенному конкурсі у 2021 році у складі Go_A.

68-й пісенний конкурс Євробачення, участь у якому візьмуть представники 37 країн, у травні 2024 року прийматиме шведське місто Мальме. Гранд-фінал Євробачення-2024 проведуть на стадіоні Malmö Arena у суботу, 11 травня.

28 серпня Україна підтвердила свою участь. Представника від України оберуть на Національному відборі, який відбудеться 3 лютого. Наразі відомий повний список фіналістів. ANKA стала 11-ю учасницею, яку обрали українці голосуванням у Дії.

Днями шведська телекомпанія SVT, яка є організатором пісенного конкурсу у 2024 році, оприлюднила детальну графіку сцени Мальме Арени та дизайну освітлення та показала фото.

Євробачення
музика
Молдова
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