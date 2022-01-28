США готують новий пакет оборонної допомоги для України, - Пентагон

Про це заявив представник Пентагону Джон Кірбі під час брифінгу 27 січня.



За його словами, ведеться підготовка нового пакету оборонної допомоги для України, і Пентагон шукає можливості прискорити цю допомогу.



Кірбі зазначив, що американська група експертів вивчає потреби України у системах протиповітряної та протиракетної оборони, які попросив Київ у Вашингтону.



"Ми вже відправили понад три відправлення, будуть ще", - сказав він.



Кірбі додав, що не може публічно перераховувати види зброї, яку США надали Україні.



"Я думаю, ви повинні зрозуміти, чому ми хочемо бути обережними щодо публічної реклами тих можливостей, які були надані Україні, враховуючи розмір, масштаби та можливості, які скеровані проти неї по той бік кордону", - заявив представник Пентагону.

Нагадаємо, 22 січня Україна отримала першу партію безпекової допомоги від Сполучених Штатів Америки, загальна вартість якої становить $200 млн.

23 січня до України прибуло ще 80 тонн військової допомоги від Вашингтону.

25 січня США доставили Україні третю партію оборонної допомоги у рамках безпекового пакета на $200 млн