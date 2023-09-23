США вимагають від Польщі пояснення щодо заяв про припинення підтримки України, - Bloomberg
США вимагають від Польщі роз'яснень щодо підтримки України після заяви, що Варшава може припинити військову допомогу Києву
Про це повідомляє Bloomberg.
Високопоставлений представник американського оборонного відомства на умовах анонімності, заявив, що Польща, як і раніше, готова підтримувати Україну, але точна позиція країни поки що незрозуміла.
Раніше цього тижня прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що Варшава припинила постачання зброї в Україну, загостривши суперечку зі східним сусідом, яка підриває життєво важливий союз у боротьбі Києва з Росією.
Хоча обидві сторони згодом закликали до ослаблення напруженості, суперечка, що набула широкого розголосу, поставила під сумнів єдність, яка визначала відносини між сусідами. Сварка, що почалася через поставки українського зерна, які стали політичним тягарем для Польщі, ризикує поставити під загрозу європейську солідарність з Україною в боротьбі з російським вторгненням.
Проте американський чиновник заявив, що розбіжності між союзниками поки що не призвели до руйнування єдності коаліції, що підтримує Україну, - зусилля, які, за його словами, найімовірніше, розтягнуться на кілька років.
За словами одного з європейських дипломатів, польські дипломати приватно запевнили іноземних колег у тому, що військова підтримка України буде продовжена, нехай і в менших масштабах. За словами співрозмовника, втрата підтримки Польщі може виявитися згубною для військових дій України, оскільки ризикує підірвати єдність НАТО.
- Зеленський на Генеральній асамблеї ООН заявив, що йому тривожно бачити, як "дехто в Європі грає в солідарність у політичному театрі", перетворюючи постачання зерна на трилер, насправді допомагаючи "підготувати сцену для московського актора".
- 20 вересня прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький повідомив, що країна більше не передає зброю для України.
- Анджей Дуда відреагував на слова прем'єр-міністра Матеуша Моравецького про припинення військової допомоги Україні. Президент Польщі наголосив, що слова були інтерпретовані найгіршим чином та вирвані з контексту.
- Експерти ISW вважають, що Росії не вдалося погіршити відносини України з Польщею.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.51 Купівля 37.51Продаж 38.26
- EUR Купівля 40.29Продаж 41.23
- Актуальне
- Важливе