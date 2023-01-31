Стан здоров'я незаконно засудженого РФ Джеміля Гафарова погіршився через неотримання в СІЗО меддопомоги
Незаконно засуджений Росією українець Джеміль Гафаров, якого ув'язнили до 13 років, почувається гірше внаслідок ненадання в СІЗО меддопомоги
Про це інформує Представництво президента України в АР Крим.
"Стан здоров'я незаконно засудженого до 13 років ув’язнення пенсіонера Джеміля Гафарова погіршився внаслідок того, що окупанти не надають йому в СІЗО необхідну медичну допомогу", - цитує відомство слова адвоката ув'язненого Еміля Курбедінова.
Джеміль Гафаров повідомив своєму захиснику, що рашисти не збираються його лікувати та він очікує незаконного етапування в колонію РФ: "Виживу я на етапі чи ні - незрозуміло. Як мене будуть місяцями етапувати? Їхати буде дуже важко".
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Дружина незаконно ув'язненого Разіє Гафарова розповіла, що у 2017 році, ще до сфабрикованої кримінальної справи, у Джеміля стався гострий інфаркт міокарда, тоді йому також діагностували хронічну ниркову недостатність із порушенням фільтрації нирок. Політв'язень потребує регулярного діалізу нирок, проте в умовах СІЗО це робити неможливо.
Нагадаємо, 11 січня цього року суд у Ростові-на-Дону засудив п’ятьох представників корінного кримськотатарського народу Аліма Карімова, Сейрана Муртазі, Ерфана Османова, Джеміля Гафарова та Сервета Газієва до 13 років позбавлення волі за сфальсифікованим звинуваченням у нібито терористичній діяльності та "спробі захоплення влади".
- 26 травня 2020 року тоді ще український омбудсман Людмила Денісова інформувала, що незаконно ув'язнений в анексованому Криму Джеміль Гафаров має критичний стан здоров'я.
- 15 липня 2020 року уповноважена повідомила, що життя та здоров'я утримуваного Росією політв'язня Гафарова під загрозою.
- 19 листопада 2021 року Денісова заявила, що стан здоров’я 59-річного кримського татарина, фігуранта "другої сімферопольської групи" у так званій справі Хізб ут-Тахрір Джеміля Гафарова суттєво погіршився - у нього загострилася ниркова хвороба.
- Ескендер Барієв, голова Кримськотатарського ресурсного центру, зазначив, що в Криму окупанти розшукують кримських татар, які ухилилися від служби в армії РФ.
- 25 січня росіяни в тимчасово окупованому Криму позбавили волі якнайменше 15 осіб, їх осудили в справі кримськотатарського батальйону ім. Номана Челебіджіхана.
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