Про це інформує Представництво президента України в АР Крим.

"Стан здоров'я незаконно засудженого до 13 років ув’язнення пенсіонера Джеміля Гафарова погіршився внаслідок того, що окупанти не надають йому в СІЗО необхідну медичну допомогу", - цитує відомство слова адвоката ув'язненого Еміля Курбедінова.

Джеміль Гафаров повідомив своєму захиснику, що рашисти не збираються його лікувати та він очікує незаконного етапування в колонію РФ: "Виживу я на етапі чи ні - незрозуміло. Як мене будуть місяцями етапувати? Їхати буде дуже важко".

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Дружина незаконно ув'язненого Разіє Гафарова розповіла, що у 2017 році, ще до сфабрикованої кримінальної справи, у Джеміля стався гострий інфаркт міокарда, тоді йому також діагностували хронічну ниркову недостатність із порушенням фільтрації нирок. Політв'язень потребує регулярного діалізу нирок, проте в умовах СІЗО це робити неможливо.

Нагадаємо, 11 січня цього року суд у Ростові-на-Дону засудив п’ятьох представників корінного кримськотатарського народу Аліма Карімова, Сейрана Муртазі, Ерфана Османова, Джеміля Гафарова та Сервета Газієва до 13 років позбавлення волі за сфальсифікованим звинуваченням у нібито терористичній діяльності та "спробі захоплення влади".

26 травня 2020 року тоді ще український омбудсман Людмила Денісова інформувала, що незаконно ув'язнений в анексованому Криму Джеміль Гафаров має критичний стан здоров'я.

15 липня 2020 року уповноважена повідомила, що життя та здоров'я утримуваного Росією політв'язня Гафарова під загрозою.

19 листопада 2021 року Денісова заявила, що стан здоров’я 59-річного кримського татарина, фігуранта "другої сімферопольської групи" у так званій справі Хізб ут-Тахрір Джеміля Гафарова суттєво погіршився - у нього загострилася ниркова хвороба.

Ескендер Барієв, голова Кримськотатарського ресурсного центру, зазначив, що в Криму окупанти розшукують кримських татар, які ухилилися від служби в армії РФ.

25 січня росіяни в тимчасово окупованому Криму позбавили волі якнайменше 15 осіб, їх осудили в справі кримськотатарського батальйону ім. Номана Челебіджіхана.

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