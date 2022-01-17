Суд над Порошенком - це бажання влади перекрити всі ті недоліки, які вони робили 2,5 роки, - політтехнолог Голобуцький

Про це він сказав під час "Великого ефіру Василя Зими".



"Порошенко підіймає ставки. Всі ці заяви про прокурорів і Зеленського, він переводить все це у особисте протистояння, не соромлячись ні звинувачень, ні неприємних слів для президента Зеленського. 17 січня почалась передвиборча кампанія Порошенка як кандидата в президенти України", - заявив Голобуцький.



Він також прокоментував про спробу затримання Порошенка у аеропорту після повернення.



"Ніхто не буде виконувати, "під козирьок брати" будь-які беззаконні рішення через телефонне право. Та ситуація, яка сталась вранці, теж достатньо яскрава, коли не могли вирішити, кому взяти відповідальність на себе за можливий арешт. Ця ситуація показує, що влада зробила помилку", - додав політтехнолог.



На його думку, подібні дії треба було робити це 2,5 роки назад.



"Коли була популярність, всі вичікували якихось дій. А коли ти за 2,5 роки практично нічого не зробив, ситуація стала набагато гірше в багатьох питаннях і ти зараз намагаєшся це перекрити судом над Порошенком - це бажання влади перекрити всі ті недоліки, які вони робили 2,5 роки", - підсумував Голобуцький.



Нагадаємо, 20 грудня ДБР оголосило Петру Порошенку підозру в державній зраді у справі про постачання вугілля із тимчасово окупованих Росією територій Луганщини і Донеччини. У цій справі також оголошена підозра лідеру ОПЗЖ Віктору Медведчуку.

6 січня Печерський районний суд Києва заарештував майно та активи Петра Порошенка у справі про держзраду.

17 січня Порошенко прилетів до України. З аеропорту він поїхав до Печерського райсуду Києва, де на 11:00 було заплановано засідання з обрання йому запобіжного заходу в кримінальній справі про державну зраду.