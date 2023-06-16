Про це інформують The Washington Post, AP news з посиланням на Вищий земельний суд Відня.

Сьогодні, 16 червня, австрійський суд оголосив, що відкрив нове рішення у справі Дмитра Фірташа, відновивши справу про його екстрадицію.

Видання пишуть, що таким чином суд прийняв рішення на користь українського бізнесмена.

"Фірташу загрожує звинувачення США в змові з метою дати хабарі в Індії на 18,5 млн доларів за дозвіл на видобуток титану, який використовується в реактивних двигунах, – для продажу готової продукції в США. Він заперечує будь-які правопорушення", – йдеться у повідомленні ЗМІ.

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Річ у тому, що тепер суддям у Відні доведеться знову розв'язувати питання про те, чи можна відправити Фірташа до США. А це означає, що до завершення нового судового процесу він залишиться в Австрії.

Фірташ подав клопотання про перегляд екстрадиційної процедури й надав численні нові документи. Також має бути перевірено, чи володіє Дмитро Фірташ дипломатичним імунітетом. Якщо суд вирішить, що екстрадиція прийнятна, то остаточне рішення належить міністру юстиції.

Що відомо про справу Фірташа

Судова тяганина навколо екстрадиції Дмитра Фірташа до Сполучених Штатів триває вже вісім років. Навесні 2014 року бізнесмена заарештували у Відні за запитом США. Фірташа звинуватили в тому, що він нібито за допомогою хабарів на загальну суму $18,5 млн хотів отримати дозволи на видобуток титанової сировини в Індії - для подальшого продажу готової продукції в США.

Сам Фірташ заперечує звинувачення і стверджує, що вони сфабриковані з політичних мотивів. Однак у лютому 2017 року суд відкинув цю причину як "недостатньо обґрунтовану" і постановив, що Фірташ може бути екстрадований. До 2019 року український бізнесмен пройшов всі інстанції, зазнавши невдачі. Після цього міністр юстиції Австрії дозволив екстрадицію. Однак адвокати українця подали клопотання про повторний розгляд справи, заваливши суд сотнями томів матеріалів, які мали довести "політичний" підтекст правового переслідування Фірташа у США.

Відзначимо, що невдовзі після початку масштабної російської агресії австрійські адвокати Дмитра Фірташа заявили, що український бізнесмен проситиме у суду дозволу поїхати до України – попри підписку про невиїзд – аби "боронити свою Батьківщину". Утім, як зазначили у пресслужбі Земельного суду Відня, Фірташ з таким клопотанням офіційно так і не звернувся.

27 березня 2022 року Земельний суд Відня у кримінальних справах відмовив українському мільярдеру Дмитру Фірташу в повторному розгляді справи щодо припустимості екстрадиції до США, де на українця чекає розгляд провадження про корупцію.

18 червня РНБО запровадила санкції проти олігархів Дмитра Фірташа та Павла Фукса.

24 червня президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони про санкції проти бізнесменів Дмитра Фірташа і Павла Фукса.

У березні 2023 року співробітники СБУ і БЕБ проводили обшуки в офісах газорозподільних компаній, що входять до групи РГК Дмитра Фірташа.

Бюро економічної безпеки повідомляло, що працівники відомства за оперативного супроводу СБУ розслідують злочинну схему маніпуляцій на газорозподільчих підприємствах.

14 липня Фірташ заявив, що втратив контроль над сєверодонецьким "Азотом".

15 травня стало відомо, що Служба безпеки спільно з БЕБ викрили масштабну схему розкрадання блакитного палива із газотранспортної системи України та повідомили про підозру Фірташу і топменеджменту його компаній.