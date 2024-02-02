Директора департаменту військово-технічної політики Міноборони Накхура відсторонили від посади. Причина
Тимчасово виконуючого обов’язки директора департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки Міністерства оборони України Тоомаса Нахкура відсторонили від посади
Про це повідомив міністр оборони Рустем Умєров.
Рішення було ухвалене 1 лютого у відповідь на клопотання заступника міністра оборони України генерал-лейтенанта Івана Гаврилюка.
Вказано, що причиною відсторонення Тоомаса Нахкура від виконання службових обов'язків є оголошення йому підозри у кримінальному провадженні. Це відбулося 27 січня 2024 року.
- Про те, як Міноборони втратило 2 млрд грн на трьох контрактах про закупівлю боєприпасів, йшлося в розслідуванні журналістів hromadske, опублікованому в листопаді 2023 року. Зокрема, і про контракти з українською компанією "Львівський арсенал" про постачання 100 тисяч мінометних мін на суму $37,6 млн.
- 27 січня СБУ за сприяння Міноборони викрила чиновників оборонного відомства і менеджерів "Львівського арсеналу", які вкрали майже 1,5 млрд гривень на закупівлі снарядів. Підозру у розкраданні коштів отримали колишній та нинішній керівники Департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки Міноборони, очільник та комерційний директор компанії "Львівський арсенал", а також їхній спільник – представник іноземної комерційної структури.
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