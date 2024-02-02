Директора департаменту військово-технічної політики Міноборони Накхура відсторонили від посади. Причина

Про це повідомив міністр оборони Рустем Умєров.

Рішення було ухвалене 1 лютого у відповідь на клопотання заступника міністра оборони України генерал-лейтенанта Івана Гаврилюка.

Вказано, що причиною відсторонення Тоомаса Нахкура від виконання службових обов'язків є оголошення йому підозри у кримінальному провадженні. Це відбулося 27 січня 2024 року.