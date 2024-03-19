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Головна Суспільство Discovery Channel, CNN, Eurosport: Кремінь попросив Warner Bros. перекласти українською програми, які транслюють російською

Discovery Channel, CNN, Eurosport: Кремінь попросив Warner Bros. перекласти українською програми, які транслюють російською

19 березня, 2024 вiвторок
12:44
Суспільство телевізор телебачення

Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь попросив Warner Bros. Discovery створити українськомовну аудіодоріжку для програм телеканалів, які транслюють в Україні

Про це він повідомив у Facebook.

Так, телеканали Discovery Channel, CNN, Eurosport, Animal Planet, Science Channel транслюються в Україні російською. На це в Офіс уповноваженого скаржилися користувачі. Кремінь переконаний, що цю ситуацію потрібно негайно виправляти.

"Забезпечення доступності інформації державною мовою - необхідний крок в утвердженні її статусу, зміцненні єдності України в умовах російської збройної агресії, підтримці культурного розвитку українського суспільства. Ми впевнені, що запровадження української мови на зазначених каналах сприятиме не лише забезпеченню прав громадян України на доступ до інформації рідною мовою, а й розширенню аудиторії, підвищенню рейтингів ваших каналів та додасть їм конкурентних переваг на українському ринку", - йдеться у листі Тараса Кременя на адресу президента компанії Девіда Заслава.

Мовний омбудсмен також звернувся до Міністерства культури та інформаційної політики України, Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення щодо необхідності ініціювати перемовини з провідними іноземними медіакомпаніями щодо можливості створення українськомовного звукового ряду для телевізійних програм відповідних міжнародних мовників.

  • 25 квітня 2019 року Верховна Рада ухвалила закон про функціонування української мови як державної.
  • З 16 липня 2022 року за порушення норм мовного закону передбачено адміністративну відповідальність. Це можуть бути попередження або штрафи в розмірі від 3400 до 8500 грн, якщо порушення вчинено вперше. За повторне порушення накладатиметься штраф від 8500 до 11900 грн. Штрафи можуть бути накладені за порушення мовного закону у сфері освіти, науки, культури, книговидання, користувацьких інтерфейсів, у сфері інформації для загального ознайомлення, публічних заходів, реклами, технічної та проєктної інформації, охорони здоров'я, спорту, телекомунікацій, поштового зв'язку та транспорту.
  • У 2023 році Офіс уповноваженого отримав рекордну кількість звернень про порушення мовного закону - на 30% більше, ніж у 2022 році.
Теги:
Україна
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