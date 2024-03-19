Discovery Channel, CNN, Eurosport: Кремінь попросив Warner Bros. перекласти українською програми, які транслюють російською

Про це він повідомив у Facebook.

Так, телеканали Discovery Channel, CNN, Eurosport, Animal Planet, Science Channel транслюються в Україні російською. На це в Офіс уповноваженого скаржилися користувачі. Кремінь переконаний, що цю ситуацію потрібно негайно виправляти.

"Забезпечення доступності інформації державною мовою - необхідний крок в утвердженні її статусу, зміцненні єдності України в умовах російської збройної агресії, підтримці культурного розвитку українського суспільства. Ми впевнені, що запровадження української мови на зазначених каналах сприятиме не лише забезпеченню прав громадян України на доступ до інформації рідною мовою, а й розширенню аудиторії, підвищенню рейтингів ваших каналів та додасть їм конкурентних переваг на українському ринку", - йдеться у листі Тараса Кременя на адресу президента компанії Девіда Заслава.

Мовний омбудсмен також звернувся до Міністерства культури та інформаційної політики України, Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення щодо необхідності ініціювати перемовини з провідними іноземними медіакомпаніями щодо можливості створення українськомовного звукового ряду для телевізійних програм відповідних міжнародних мовників.