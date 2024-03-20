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Глава УГКЦ закликав поляків не піддаватися маніпуляціям

20 березня, 2024 середа
00:53
Суспільство глава УГКЦ Святослав Шевчук

Глава Української греко-католицької церкви Блаженніший Святослав подякував польському народові, державі та Католицькій церкві в Польщі за безпрецедентну підтримку українців і закликав не піддаватися маніпуляціям, які можуть призвести до конфронтації з Україною

Про це він сказав під час зустрічі з польськими журналістами в Києві у вівторок, 19 березня.

"Ваша допомога, яку ми відчуваємо щодня, є справжнім свідченням християнської віри", – сказав глава УГКЦ.

Блаженніший Святослав подякував Римо-католицькій церкві в Польщі за гостинність до українських біженців, а також за те, що вона відкрила свої храми для греко-католицьких священників і мирян. Очільник УГКЦ закликав поляків не втомлюватися від українців, які знайшли притулок у Польщі. Він наголосив, що українці прагнуть інтегруватися в польське суспільство і працювати для добра країни. Сотні тисяч українців, які працюють у Польщі, платять податки. "Це свідчить про те, що вони не мають наміру лише "брати з кишені поляків", – сказав він.

Водночас глава УГКЦ висловив занепокоєння протестами польських фермерів, які блокують український кордон. Він закликав поляків не використовувати цю ситуацію для конфронтації з Україною.

"Це ніщо інше, як політична маніпуляція, – сказав глава УГКЦ. – Коли фермери протестують і блокують [український] кордон, а зерно й інші продукти з Росії безперешкодно надходять до Польщі – хіба це не свідчить про маніпуляції?"

Блаженніший Святослав закликав до відкритого діалогу між українським і польським народами, щоби знайти шляхи розв'язання проблем. Він назвав це єдиним способом налагодити стосунки та розвивати відносини.

Фото: ugcc.ua


Візит польських журналістів до України триватиме з 19 по 22 березня. У його програмі – зустрічі з релігійними лідерами різних конфесій, відвідування постраждалих від війни міст, спілкування з капеланами, волонтерами, родинами загиблих воїнів, а також візити до релігійних навчальних закладів. 

Що відомо про протести на українсько-польському кордоні

7 лютого польські фермери передали офіційне повідомлення про відновлення страйків на кордоні з Україною. Блокування пункту пропуску "Дорогуськ - Ягодин" розпочалося 9 лютого. Акція було погоджено до 9 березня.

Причина поновлення протестів проста: за словами одного з організаторів акції, Романа Кондрува, це те, що з часу попередніх акцій влада нічого не зробила з проблемами технічного зерна з України.

12 лютого на українсько-польському кордоні, поблизу пункту пропуску "Ягодин – Дорогуськ" поляки висипали зерно з українських фур просто на землю.

З 20 лютого обіцяли на місяць заблокувати всі прикордонні переходи з Україною. Українські перевізники провели власну мирну акцію протесту у відповідь на дії польських фермерів. У Державній прикордонній службі України заявили, що не отримували з польської сторони інформацію щодо повного блокування кордону. Українські перевізники у відповідь на блокування поляків готують акцію на трьох пунктах пропуску.

20 лютого польські фермери на кордоні з Україною перекрили залізницю та висипали збіжжя з вантажного вагона. Згодом виявилось, що воно прямувало до Німеччини.

Увечері 20 лютого польські протестувальники послабили обмеження руху біля кордону з Україною на двох пунктах пропуску, зокрема через Гребенне – Рава-Руська, почали пропускати легковики.

Генконсулка Польщі у Львові засудила блокаду кордону і перепросила в України, а прем’єр-міністр Денис Шмигаль згодом заявив, що Україна та Польща "готові до розумних компромісів" щодо переговорів про ситуацію на кордоні.

Польські протестувальники тимчасово зупинили блокування пункту пропуску "Устилуг - Зосин" після того, як напередодні заблокували його.

25 лютого прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що перших порушників на українсько-польському кордоні Польща вже притягнула до відповідальності, зокрема їм загрожує позбавлення волі. Загалом Україна недоотримала близько 8 млрд гривень митних платежів, а бізнес втратив понад 1,5 млрд євро через блокування кордонів польськими протестувальниками.

13 березня польські протестувальники оголосили про поновлення блокади вантажівок перед КПП "Корчова - Краківець".

Рух вантажівок у бік Польщі здійснюють лише на пункті пропуску "Краківець". Натомість заблокованими залишаються "Ягодин", "Устилуг, "Угринів", "Рава-Руська" і "Шегині".

Теги:
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Світ
Україна
Польща
УГКЦ
Святослав Шевчук
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