Ми маємо бути демократичними не на словах, а на ділі, - нардеп Княжицький про "Єдині новини"

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

Щодо інформації, що Держдеп США вніс український телемарафон до звіту про порушення прав людини, Княжицький заявив: "Це політична цензура, не військова, а саме політична. Для цього світу - це очевидно, тому що можна спробувати дурити українців монополізувавши телевізійний ефір, але не можна дурити світ. Й американці, хто б там не був при владі, не можуть закривати очі на ті цінності, на яких побудована їхня держава. Дуже прикро, що ці звідти й ці дані, які відповідають дійсності, стають аргументом дуже часто проти України у наших ворогів".

Нардеп наголосив, якщо Україна прагне надалі отримувати підтримку від демократичного світу, зокрема й Штатів, то вона має "не на словах, а на ділі бути справжньою демократією".

"Очевидно, ми демократична країна і ми стали форпостом демократії, але для того, щоб не зрадити тих, хто нас підтримує, ми маємо бути таким форпостом в кожній нашій дії, коли українська влада вимикає незалежні телевізійні канали без жодних пояснень, коли монополізує телевізійний ефір прикриваючись війною, то можна це імітувати перед українцям, але не можна цього імітувати перед демократичним світом. Тому з одного боку, для збереження демократії - ці звіти дуже важливі й добре, що вони з'явилися, але на подальшу нашу підтримку - дуже погано, що там є такі пункти, відповідальність за які повністю лежить на українській владі", - сказав Княжицький.

Народний депутат додає, на такі висновки та зауваження необхідно реагувати, адже Держдеп США може наступного разу просто не підтримати нашу країну: "Тут є дуже велика небезпека втратити незалежність. Тому очевидно вся ця історія з марафоном має бути негайно припинена, інша справа, що я є прихильником того, щоб була військова цензура, щоб телеканали й соціальні мережі не видавали розташування наших військових частин, не розповідали щось, що може зашкодити нашій національній безпеці, але це жодним чином не означає, що вони повинні показувати лише панівну партію президента, має бути демократія, всі патріотичні голоси повинні бути почути. Ці патріотичні голоси інколи мають різні погляди, належать до різних партій, але те, що їх має об'єднувати - це любов до України й бажання перемоги. Мені дуже хотілось, щоб влада почула ці оцінки й зрозуміла наскільки важливо виправити ті помилки, яких вона припустилась".

Що передувало

У листопаді 2023 року Єврокомісія рекомендувала розпочати процес перемовин про вступ України до ЄС. Водночас у звіті щодо виконання Україною умов для початку переговорів про вступ до ЄС наголошується на необхідності відновити незалежний медіаландшафт.

"У березні 2022 року в умовах воєнного стану президент підписав указ про єдину інформаційну політику шляхом об’єднання програм усіх національних телеканалів у єдину інформаційну платформу. Це рішення призвело до розширення державного контролю над мовленням і деяких обмежень. Деякі ЗМІ вважають ці обмеження непропорційними. Подібним чином виключення трьох приватних (опозиційних) телеканалів із наземного мовлення (в той час, як канали продовжують працювати та залишаються доступними іншими способами) критикувалося опозицією з тих самих підстав", - ішлося в документі. Єврокомісія закликала українську владу розв'язати питання з відключеними телеканалами.

Тим часом в Офісі президента заявили, що не бачать підстав закривати телемарафон, бо він є інструментом інформаційної боротьби з РФ.

У березні на сайті уряду з'явилася петиція, в якій Кабмін закликали спрямувати кошти з телемарафону на ЗСУ. Вона набрала достатню для розгляду кількість підписів. Водночас прем'єр-міністр України Денис Шмигаль вважає, що переспрямування коштів із телемарафону на фінансування закупівлі дронів і пікапів для ЗСУ є недоцільним.

1 квітня голова комітету ВР із питань свободи слова Ярослав Юрчишин припустив, що телемарафон "Єдині новини" вестиме мовлення лише до кінця 2024 року, адже довіра до нього падає, а міжнародна допомога Україні скорочується.

Західна преса, зокрема The New York Times, писала, що телемарафон, за задумом його ініціаторів, мав відіграти важливу роль у протидії російській дезінформації та підтриманні морального духу українців, але за два роки повномасштабної війни він втратив кредит довіри.

Державний департамент США в опублікованому звіті за 2023 рік щодо порушення прав людини в України згадав національний телемарафон. Він розміщений на сайті американського Держдепу.