Ми побачили тривожні тенденції: Фонд "Демократичні ініціативи" про джерела, з яких українці отримують інформацію

Про це він розповів у етері Еспресо.

"Соцопитування було проведено як частина більшого дослідження, яке Фонд "Демократичні ініціативи" робив разом партнерами з Центру Разумкова та Інституту інформаційної безпеки. Завдання полягало в тому, щоб побачити зріз соціальної проблематики, яку колеги з цих двох центрів розглядають у квартальних аналітичних оглядах щодо безпекових тенденцій в Україні, зокрема інформаційної безпеки та інформаційних загроз. І ми побачили в результатах два дуже ризикованих моменти. Перший - телеграм-канали, як джерело інформації про війну та події фронті, є безумовним лідером. А другий момент пов'язаний з існуванням телеграм-каналів, як вони організовані, тобто засіб комунікації, який відіграє інформаційну функцію", - прокоментував експерт з міжнародної безпеки Фонду "Демократичні ініціативи".

За його словами, серед запитань, які ставили респондентам в анкеті, були "Як ви формуєте власну довіру до тих джерел інформації, які використовуєте?" і "Звідки ви берете інформацію про те, що відбувається на полі бою?". Так от, 29% говорили, що читають певний час одне джерело, таким чином формуючи для себе довіру до нього, а 24% сказали, що прочитавши кілька перших новин, вони для себе суто суб'єктивно формують думку, чи довіряють вони цьому джерелу. І це насправді досить тривожна тенденція.

"Лише 19% опитаних говорили, що перевіряють інформацію, тобто порівнюють те, що читають у телеграм-каналах з інформацією з інших джерел, і тільки після такої перевірки формують для себе ступінь довіри до того чи іншого джерела інформації. Власне це така тривожна тенденція, яка відкриває дорогу для різних інформаційних маніпуляцій, дезінформаційних кампаній, інформаційно-психологічних операцій. Люди формують у переважній більшості, або суто суб'єктивну думку, чи подобається їм те, що вони читають у тг-каналах, або перевіряють, чи те, що вони бачать у тг-каналах, відповідає їхнім внутрішнім поглядам чи суб'єктивним баченням щодо інформації про події на фронті. Якщо така відповідність є, то респонденти говорять, що довіряють такому джерелу. А якщо джерело говорить те, у що люди й так вірять, або підкріплює сформовану думку читача, то тоді, відповідно, на цій основі формується довіра до джерела інформації. Ми чудово розуміємо, що у такому випадку це один зі способів формування так званої інформаційної бульбашки навколо цих цільових аудиторій, а це один зі способів інформаційного впливу, яким можуть користуватися наші вороги у першу чергу", - пояснив Тарас Жовтенко.