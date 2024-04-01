Мобілізація в Україні: 53,9% опитаних заявили, що ухилянтів "можна зрозуміти"

Про це свідчать дані опитування, проведеного Інститутом соціальної та політичної психології НАПН України спільно з Асоціацією політичних психологів України, передає Інтерфакс-Україна.

Як стверджують соціологи, суспільне ставлення до мобілізації нині вкрай суперечливе. Так, 53,9% згодні з твердженням, що "тих, хто ухиляється від мобілізації, можна зрозуміти - ніхто не хоче помирати". Не згодні з цим 17,2%. Ще близько 29% не мають чіткої відповіді.

У регіональному розрізі найбільше тих, хто лояльний до ухилянтів, – на півдні.

Разом із тим "майже 43% респондентів відчувають сором за чоловіків, які ховаються від мобілізації (серед жителів півдня таких майже 50%)", зазначають соціологи.

"Суперечливе ставлення до мобілізації, що може проявлятися і на рівні суспільної свідомості, і у свідомості окремих громадян, є вагомим викликом для воєнно-політичного керівництва держави та потребуватиме застосування психологічно обґрунтованих заходів для ефективного забезпечення мобілізації", - зазначають експерти.

Опитування проводили методом очних (face-to-face) інтерв'ю. Опитано 2000 респондентів віком від 18 років і старше на підконтрольній Україні території. Вибірка репрезентує доросле населення України. Похибка вибірки становить 3,2%.