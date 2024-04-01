Мобілізація в Україні: 53,9% опитаних заявили, що ухилянтів "можна зрозуміти"
Українців запитали, як вони ставляться до тих, хто ухиляється від мобілізації. Понад половина опитаних заявили, що цих людей "можна зрозуміти", бо "ніхто не хоче помирати"
Про це свідчать дані опитування, проведеного Інститутом соціальної та політичної психології НАПН України спільно з Асоціацією політичних психологів України, передає Інтерфакс-Україна.
Як стверджують соціологи, суспільне ставлення до мобілізації нині вкрай суперечливе. Так, 53,9% згодні з твердженням, що "тих, хто ухиляється від мобілізації, можна зрозуміти - ніхто не хоче помирати". Не згодні з цим 17,2%. Ще близько 29% не мають чіткої відповіді.
У регіональному розрізі найбільше тих, хто лояльний до ухилянтів, – на півдні.
Разом із тим "майже 43% респондентів відчувають сором за чоловіків, які ховаються від мобілізації (серед жителів півдня таких майже 50%)", зазначають соціологи.
"Суперечливе ставлення до мобілізації, що може проявлятися і на рівні суспільної свідомості, і у свідомості окремих громадян, є вагомим викликом для воєнно-політичного керівництва держави та потребуватиме застосування психологічно обґрунтованих заходів для ефективного забезпечення мобілізації", - зазначають експерти.
Опитування проводили методом очних (face-to-face) інтерв'ю. Опитано 2000 респондентів віком від 18 років і старше на підконтрольній Україні території. Вибірка репрезентує доросле населення України. Похибка вибірки становить 3,2%.
- Раніше нардепи Мар'яна Безугла й Олексій Гончаренко повідомили, що комітет ВР із питань нацбезпеки й оборони виключив норму про блокування рахунків осіб, які ухиляються від мобілізації.
- Водночас нардеп Юрій Здебський стверджує, що Рада й надалі шукатиме методів впливу на ухилянтів.
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