Покарання для ухилянтів: нардеп Здебський стверджує, що Рада й надалі шукатиме методів впливу

Про це член комітету ВР, нардеп від "Слуги Народу" Юрій Здебський заявив у коментарі LIGA.net.

Нагадаємо, раніше нардепи Мар'яна Безугла й Олексій Гончаренко повідомили, що комітет ВР із питань нацбезпеки й оборони на засіданні 12 березня виключив норму про блокування рахунків осіб, які ухиляються від мобілізації.

Проте Здебський стверджує, що Рада має продовжити пошуки методів впливу на ухилянтів.

"Те, що ми проголосували за те, щоб прибрати цей розділ (змін до Кодексу адміністративного судочинства, - ред.), не розв'язує проблеми. Ми не можемо вплинути на людей, які не хочуть мобілізуватися, ні великими штрафами, нічим іншим. Механізм просто не працює. Тому рішення ще не ухвалено, комітет ще буде його розглядати", – сказав нардеп.

Він додав, що вже ухвалено рішення зібрати нардепів у Раді для розгляду питання про ухилянтів.

"Коли всі зберуться, проголосують за законопроєкт, з'явиться остаточно пропрацьована порівняльна таблиця", – зазначив нардеп, але не уточнив, коли може відбутися це засідання.

Що відомо про мобілізацію в Україні

19 грудня Зеленський на пресконференції за підсумками 2023 року заявив, що Генштаб звернувся з питанням мобілізації додаткових 450-500 тис. українців.

25 грудня 2023 року Кабмін вніс до Ради законопроєкт про вдосконалення процедури мобілізації.

8 січня на засіданні Комітет Верховної Ради з питань антикорупційної політики визнав урядовий законопроєкт про мобілізацію таким, що містить корупційні ризики.

11 січня законопроєкт про мобілізацію повернули уряду на доопрацювання без розгляду в парламенті.

Омбудсмен Дмитро Лубінець стверджує, що деякі положення законопроєкту про мобілізацію порушують Конституцію, міжнародні зобов'язання України та права людей.

Наприкінці січня уряд вніс до Ради оновлений законопроєкт про мобілізацію. Однак комітет ВР із питань антикорупційної політики на засіданні 5 лютого знову визнав документ таким, що містить корупційні ризики.

Верховна Рада Україні на засіданні 6 лютого підтримала продовження воєнного стану та загальної мобілізації ще на 90 днів – до 13 травня 2024 року.

7 лютого ВР підтримала в першому читанні урядовий законопроєкт №10449 про посилення мобілізації.