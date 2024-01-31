"Може статися так, що почнуть шукати цапа-відбувайла": Селезньов про чутки навколо відставки Залужного

Про це він сказав у етері телеканалу "Еспресо".

"Не варто розділяти Верховного Головнокомандувача й Головнокомандувача, саме Володимир Зеленський призначав на цю найвищу військову посаду генерала Залужного, отже вони роблять одну справу. Щодо певних розбіжностей та поглядах в організації та ведення бойових дій, то такі варіанти можливі. Цілком ймовірно, що в рамках таких дискусій і виникло питання щодо подальшого перебування на посаді генерала Залужного. Але частина команди точно не залишається за лаштунками. Яскравим прикладом є колишній міністр оборони генерал Таран, який нині є послом у Словенії. Попри те, що є чимало нарікань на його адресу, однак кримінальних проваджень він уникнув, і наразі перебуває в безпечній європейській країні", - нагадав Селезньов.

За словами військового експерта, дискусії щодо Залужного й далі будуть продовжуватися.

"Тому, що нам немає чим хизуватися на полі бою. І цьому є цілком об'єктивна причина, яка пов'язана з відсутністю достатньої кількості ресурсів. І може статися так, що почнуть шукати цапа-відбувайла. Хто може претендувати на цю посаду? Звісно, що можуть бути різні варіанти, але це точно не сприятиме згуртуванню українського суспільства. Інколи здається, що ми повертаємося до нашої улюбленої справи - це звинувачувати всіх, замість того, щоб згуртуватися, щоб протистояти нашому спільному ворогу", - наголосив Селезньов.

Чутки про звільнення Залужного: що відомо

29 січня у мережі з'явилась інформація про звільнення головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Проте прессекретар президента України Сергій Никифоров заперечив це.

Секретар комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, полковник СБУ Роман Костенко зазначив, що коментарі влади про відставку Валерія Залужного - це гра з народом.

А в ISW наголосили, що російські пропагандисти використовують чутки про звільнення або відставку головнокомандувача ЗСУ для низки інформаційних операцій, у центрі яких – внутрішні справи України.