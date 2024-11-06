Нардеп-"слуга" Заблоцький сподівається отримати дозвіл створити в Києві мурал із зображенням Трампа
Нардеп від "Слуги народу" Мар’ян Заблоцький запропонував створити у Києві мурал на честь Дональда Трампа
Про це Марʼян Заблоцький написав у Facebook.
"Обидві палати Конгресу, до слова, також будуть республіканськими. Сподіваюсь, що вже тепер в мене нарешті буде дозвіл на встановлення пам’ятника Рональду Рейгану в Києві. Як і на мурал Трампу, який теж давно в роботі", - написав нардеп-"слуга".
Заблоцький також висловився щодо того, чи Україна отримуватиме допомогу від США й надалі.
"Залежатиме від нашої дипломатичної майстерності. І лише від неї", - вважає нардеп.
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