Нардеп-"слуга" Заблоцький сподівається отримати дозвіл створити в Києві мурал із зображенням Трампа

Про це Марʼян Заблоцький написав у Facebook.

"Обидві палати Конгресу, до слова, також будуть республіканськими. Сподіваюсь, що вже тепер в мене нарешті буде дозвіл на встановлення пам’ятника Рональду Рейгану в Києві. Як і на мурал Трампу, який теж давно в роботі", - написав нардеп-"слуга".

Заблоцький також висловився щодо того, чи Україна отримуватиме допомогу від США й надалі.

"Залежатиме від нашої дипломатичної майстерності. І лише від неї", - вважає нардеп.