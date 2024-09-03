"Перетасовки людей президента на різних посадах": нардеп Осадчук про зміни в уряді

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Щодо анонсованих кадрових змін в уряді, то думаю, що це ніяк не вплине. Бо напевно найбільшою вадою поточного моменту української демократії є те, що всі рішення приймаються в одному кабінеті фактично однією людиною, можливо, двома. І в результаті те, що ми чуємо сьогодні, це спроба хоч якось навести лад в уряді, бо у нас деякі вакансії є вже понад рік", - зауважив народний депутат України.

За його словами, міністра інформаційної політики та культури немає з 27 липня минулого року, Кубракова (віцепрем'єр-міністр з відновлення - міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України - ред.) звільняли під лозунгом, що треба негайно призначити когось більш ефективного, а вже минуло з того часу три місяці.

"Ми працюємо в абсолютно жахливих реаліях, коли з одного боку всі рішення ухвалюються в одному кабінеті, навіть ті рішення, які стосуються корпоративного управління державних підприємств. А звільнення керівника Укренерго – просто жахливе за формою, руйнує наші стосунки та довіру наших партнерів. А при цьому якихось волонтерів і нових облич, які б були готові працювати з Зеленським за цими правилами, немає. А інформація про кадрові зміни - перетасовки людей президента на різних посадах. Дехто все-таки "вилітає", я так розумію, Малюську (міністр юстиції – ред.) повністю "списують на берег", а всі інші – перестановка ліжок в одному і тому самому закладі. Сильно сумніваюсь, що це матиме якісь суттєві зміни в ефективності роботи уряду та команди президента, бо цього не може статися через те, що це ті самі люди", - резюмував Андрій Осадчук.