Першого заступника директора НАБУ Гізо Углаву звільнили "за вчинення дисциплінарного проступку"

Про це повідомили у пресслужбі НАБУ.

"Директор НАБУ ухвалив рішення про застосування дисциплінарного стягнення у вигляді звільнення до першого заступника Директора Бюро за вчинення дисциплінарного проступку - порушення Присяги державного службовця, порушення правил етичної поведінки державних службовців, Закону України "Про державну службу", Кодексу етики працівника НАБУ", - йдеться у заяві.

Зазначається, що службове розслідування та надалі дисциплінарна комісія НАБУ встановила, що Гізо Углава вчинив низку дій та висловлювань негативного характеру, спрямованих на персональну та професійну дискредитацію працівника НАБУ, який подав службову записку про можливі факти витоку інформації.

Через це працівники НАБУ усвідомили, що за викривальну діяльність можливі негативні наслідки. У бюро підкреслили, що це є "неприпустимим порушенням найвищих стандартів етики та доброчесності" НАБУ.

Що відомо про витік інформації в НАБУ

"Українська правда" 22 травня повідомила, що Спеціалізована антикорупційна прокуратура та представники поліції проводять обшуки у представника Національного антикорупційного бюро в рамках розслідування про витік інформації в резонансній кримінальній справі щодо "великого будівництва". УП писала, мовляв, слідчі дії відбувалися в детектива НАБУ Валерія Полюги та фігуранта справи - ексголови Броварської РДА Георгія Біркадзе.

У пресслужбі бюро 24 травня заявили, що директор Національного антикорупційного бюро Семен Кривонос усунув від виконання службових обов'язків свого першого заступника Гізо Углаву через розслідування ймовірного витоку інформації.

Згодом Кривонос прокоментував ситуацію, яка виникла навколо інформації про ймовірний витік інформації в бюро. Він заявив, що за фактом витоку інформації було розпочате досудове розслідування.

"Воно дає набагато більше інструментів для отримання доказів причетності тих чи інших посадових осіб до злочину, аніж внутрішнє службове розслідування.І, на відміну від досудового розслідування, за результатами службового, максимум - це дисциплінарна відповідальність. Ба більше, до неї можна притягнути не пізніше ніж через рік з моменту вчинення дисциплінарного проступку", - сказав Кривонос.

12 липня Гізо Углава заявив, що пройшов телеграф висновок якого свідчить, що він не причетний до зливів інформації з НАБУ. Проте голова антикорупційного комітету ВР Анастасія Радіна запевняла, що Углава не прийшов на поліграф.

Уже у серпні Кривонос оголосив, що службове розслідування про тиск на викривачів завершене. Виявлено порушення кодексу етики працівників НАБУ та закону про держслужбу.