Рада прийняла за основу законопроєкт про звільнення від мобілізації військовозобов'язаних віком від 18 до 25 років, яких визнали обмежено придатними

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

"Парламент прийняв тільки за основу 11379д, який передбачає звільнення від мобілізації українців віком до 25 років (які були визнані обмежено придатними)", - йдеться у повідомленні.

За відповідний законопроєкт проголосували 295 депутатів.

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Законопроєкт №11379д має на меті надати відстрочку від призову на службу військовозобов’язаним до 25-річного віку, які були визнані обмежено придатними за станом здоров'я у воєнний час до червня 2024 року. А ті, хто таким чином потрапили на фронт, матимуть право на звільнення.

Зазначимо, що за надання відстрочки від призову військовозобов'язаним до 25 років на засіданні 5 серпня проголосував Комітет Верховної Ради з питань нацбезпеки й оборони.