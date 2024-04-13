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Стан справ дуже поганий: доктор економічних наук Гладун про демографічну ситуацію в Україні

13 квітня, 2024 субота
19:40
Суспільство україна українці

Олександр Гладун, доктор економічних наук, заступник директора Інституту демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи НАН України, зазначив, що населення України з 1993 року почало скорочуватися, а війна загострила демографічну ситуацію у країні

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Щодо демографічної ситуації в Україні, стан справ дуже поганий. Це зумовлено як війною, яка дуже загострила демографічні проблеми, що були до початку повномасштабного вторгнення, так і ситуацією, яка поступово склалася з демографією у нашій країні. Населення в Україні почало скорочуватися з 1993 року, це триває й досі. І ми з наших максимальних 52 млн, які були у 1993 році, на початку 2024 року мали приблизно 42 млн, це в кордонах 1991 року, тобто ми втратили за 30 років приблизно 10 млн людей. Проблема є і в народжуваності, бо показники дуже низькі у нас. Щодо смертності, то була велика смертність чоловіків працездатного віку, тому цей чинник також впливав. І третій чинник – трудова міграція, а якщо брати дані від перепису 2021 року, то експерти вважають, що за цей період до повномасштабного вторгнення ми втратили приблизно від 2 до 3 млн людей", - прокоментував Олександр Гладун.

За його словами, війна все загострила, смертність збільшується, народжуваність скорочується. Крім того, війна призвела до шалених міграційних потоків. За оцінками верховного комісара ООН у справах біженців – у нас за кордоном перебуває приблизно 6,3 млн людей.

"Оцінюємо, що за наступні 15 років населення скоротиться ще на 10 млн. Буде тривати постаріння населення, за рахунок природного чинника буде скорочення населення. Зараз у міністерстві соціальної політики розробили стратегію демографічного розвитку, де є загальні напрями, як діяти державі для покращення демографічної ситуації. Коли буде затверджена ця стратегія, треба буде приймати робочі плани у кожному міністерстві, бо знову таки потрібно фінансування. Які будуть можливості держави під час війни та після закінчення війни, складно прогнозувати, тому ситуація дуже і дуже гостра", - резюмував заступник директора Інституту демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи НАН України.

  • Раніше демографка Елла Лібанова казала, що, за найбільш оптимістичним прогнозом, через 10 років в Україні в кордонах 1991 року проживатимуть не більш як 35 млн людей. На її думку, Україна й через 10 років буде бідною країною, а мільйони чоловіків у разі відкриття кордонів виїдуть до своїх жінок.
  • Олександр Гладун, заступник директора Інституту демографії та проблем якості життя НАН України. розповідав, що міграційні втрати України внаслідок повномасштабного вторгнення Росії є дуже великими. Що довше триватиме війна, то менше біженців повернуться додому
Теги:
Відео
Україна
Війна з Росією
біженці з України
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