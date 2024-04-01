"Це зміни Єрмака, не Зеленського": політик Рибачук про кадрові рішення у державних інституціях

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"У президента не змінилося враження, що Україна тримається на ньому та його 5-6 радниках, яких він не чіпає. Скажу з мого досвіду, що в ОП чи Секретаріаті Президента є два типи керівників. Один тип керівників, який делегує повноваження, і тоді Офіс працює як єдина команда, а інший тип – повністю замикає все на собі. Однією з характеристик другого типу є кількість заступників. Наприклад, у мене було три, у мого наступника Балоги (глава Секретаріату Президента у 2006—2009 рр) було 10 чи 12, у Єрмака теж понад 10. Коли така велика кількість заступників, то фактично можливість заступника на щось впливати зводиться до мінімуму", - прокоментував Олег Рибачук.

За його словами, багато інсайдерів йому розповідають, що на вулиці Банковій дуже багато кабінетів пустують, там немає бажаючих працювати.

"Насправді це зміни Єрмака, а не Зеленського, бо президент мав до цього віддалене відношення, може за виключенням Шефіра (ексрадник президента), який був першим помічником. І це теж дуже цікава посада, яка була створена у часи Кучми, який хотів балансувати посадою першого помічника тоді всесильного Медведчука. Тому декілька президентів використовували посаду першого заступника і керівника адміністрації для балансування, як два центри прийняття рішень. Хоча Шефір увійшов на посаду першого помічника як близька, довірена особа, друг президента ще з дитинства. Ці всі пертурбації точно не впливають на функціонал, роблять лише ілюзію змін. Я впевнений, що ініціатором цього процесу був скоріше за все не президент, не він переймався, кого Єрмаку призначити, а кого звільнити", - зауважив політик.

На його думку, Зеленський працює з Єрмаком і виключно через Єрмака. Навіть, якщо подивитися хроніку кадрів, то завжди поряд з президентом Зеленським вимальовується фігура Єрмака.

"Це хвороблива конструкція влади, тому що відбувається концентрація на рівні прав і можливостей президента і паралельно це реально тіньова концентрація влади з Єрмаком. Журналісти постійно аналізують кадрові призначення, і потім куди не подивись, побачиш, що десь там життєві шляхи перетиналися саме з Єрмаком. Але президент довіряє Єрмаку, я це знаю з багатьох джерел. І це згубна річ, бо я завжди повторюю, що керівники Секретаріатів чи Офісу, цього внутрішнього кола політичної кухні президента, мають завжди мінятися, навіть, якщо вони дуже гарні. Тому що це необхідно, щоб не виникла, як у Путіна, якась внутрішня бульбашка, яка не дозволяє кисню туди потрапляти, тобто коли одна людина зцементовує інформаційні канали та впливи. Це банально зменшує ефективність та певним чином шкодить політичному здоров'ю президента", - підкреслив Рибачук.