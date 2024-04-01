"Це зміни Єрмака, не Зеленського": політик Рибачук про кадрові рішення у державних інституціях
Олег Рибачук, голова аналітично-адвокаційної організації Центр спільних дій, політик, громадський діяч, віцепрем’єр-міністр України з питань євроінтеграції (2005), вважає, що звільнення заступників ОП та радників президента не впливають на функціонал, а створюють лише ілюзію змін
Таку думку він висловив в етері Еспресо.
"У президента не змінилося враження, що Україна тримається на ньому та його 5-6 радниках, яких він не чіпає. Скажу з мого досвіду, що в ОП чи Секретаріаті Президента є два типи керівників. Один тип керівників, який делегує повноваження, і тоді Офіс працює як єдина команда, а інший тип – повністю замикає все на собі. Однією з характеристик другого типу є кількість заступників. Наприклад, у мене було три, у мого наступника Балоги (глава Секретаріату Президента у 2006—2009 рр) було 10 чи 12, у Єрмака теж понад 10. Коли така велика кількість заступників, то фактично можливість заступника на щось впливати зводиться до мінімуму", - прокоментував Олег Рибачук.
За його словами, багато інсайдерів йому розповідають, що на вулиці Банковій дуже багато кабінетів пустують, там немає бажаючих працювати.
"Насправді це зміни Єрмака, а не Зеленського, бо президент мав до цього віддалене відношення, може за виключенням Шефіра (ексрадник президента), який був першим помічником. І це теж дуже цікава посада, яка була створена у часи Кучми, який хотів балансувати посадою першого помічника тоді всесильного Медведчука. Тому декілька президентів використовували посаду першого заступника і керівника адміністрації для балансування, як два центри прийняття рішень. Хоча Шефір увійшов на посаду першого помічника як близька, довірена особа, друг президента ще з дитинства. Ці всі пертурбації точно не впливають на функціонал, роблять лише ілюзію змін. Я впевнений, що ініціатором цього процесу був скоріше за все не президент, не він переймався, кого Єрмаку призначити, а кого звільнити", - зауважив політик.
На його думку, Зеленський працює з Єрмаком і виключно через Єрмака. Навіть, якщо подивитися хроніку кадрів, то завжди поряд з президентом Зеленським вимальовується фігура Єрмака.
"Це хвороблива конструкція влади, тому що відбувається концентрація на рівні прав і можливостей президента і паралельно це реально тіньова концентрація влади з Єрмаком. Журналісти постійно аналізують кадрові призначення, і потім куди не подивись, побачиш, що десь там життєві шляхи перетиналися саме з Єрмаком. Але президент довіряє Єрмаку, я це знаю з багатьох джерел. І це згубна річ, бо я завжди повторюю, що керівники Секретаріатів чи Офісу, цього внутрішнього кола політичної кухні президента, мають завжди мінятися, навіть, якщо вони дуже гарні. Тому що це необхідно, щоб не виникла, як у Путіна, якась внутрішня бульбашка, яка не дозволяє кисню туди потрапляти, тобто коли одна людина зцементовує інформаційні канали та впливи. Це банально зменшує ефективність та певним чином шкодить політичному здоров'ю президента", - підкреслив Рибачук.
- 26 березня Зеленський змінив секретаря Ради національної безпеки і оборони та голову Служби зовнішньої розвідки.
- 29 березня президент також звільнив двох заступників очільника Офісу президента Андрія Єрмака: Олексія Дніпрова й Андрія Смирнова. Водночас на посади заступників Єрмака президент призначив Олену Ковальську та Ірину Мудру.
- 30 березня він звільнив з посад радників президента Сергія Шефіра, Олега Усенка, Михайла Радуцького та Сергія Трофімова. Також президент увільнив Наталію Пушкарьову від виконання обов'язків уповноваженого глави держави з питань волонтерської діяльності та Альону Вербицьку з посади уповноваженого президента з питань забезпечення прав захисників України.
- Також президент України Володимир Зеленський заявив, що в українських державних інституціях продовжаться кадрові зміни
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