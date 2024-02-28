У профільному комітеті ВР розповіли, коли законопроєкт про мобілізацію винесуть на голосування у другому читанні
Заступник голови комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Єгор Чернєв заявив, що законопроєкт про мобілізацію можливо винесуть на голосування у другому читанні у березні
Про це йдеться на сайті ВР.
За словами Чернєва, наразі комітет активно працює над поданими правками: їх згуртували за шістнадцятьма блоками й спершу ухвалюють рішення за основу. Надалі з правками працюватиме секретаріат, оскільки багато з них повторюються.
"Окремі дуже активні парламентарії подали по 100-300 правок, але багато з них мають технічний характер. Якщо в когось було завдання затягнути процес розгляду законопроєкту, то це точно не вдасться. Ми розглядатимемо все поблоково і сподіваюся, що опрацюємо цей документ найближчим часом. На друге читання він може бути винесений уже в березні, проте тут постає головне питання – як законопроєкт проходитиме сесійну залу, адже кожен народний депутат має право поставити свою правку на голосування. Якщо таке відбудеться, то розгляд може затягнутися на тижні", - зазначив депутат.
На його думку, до цього законопроєкту навряд чи застосовуватимуть спецпроцедуру. Наразі представники комітету сподіваються, що їм вдасться домовитися з усіма фракціями та групами стосовно тих питань, які потрібно залишити та тих, які необхідно прибрати, щоб законопроєкт швидше потрапив до зали.
- Раніше членкиня комітету з нацбезпеки й оборони Ірина Фріз заявила, що понад половину поправок до законопроєкту про мобілізацію внесли депутати з фракції "Слуга народу". Напередодні повідомлялося, що нардепи внесли до урядового законопроєкту про посилення мобілізації понад 4 тис. поправок.
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