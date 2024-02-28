У профільному комітеті ВР розповіли, коли законопроєкт про мобілізацію винесуть на голосування у другому читанні

Про це йдеться на сайті ВР.

За словами Чернєва, наразі комітет активно працює над поданими правками: їх згуртували за шістнадцятьма блоками й спершу ухвалюють рішення за основу. Надалі з правками працюватиме секретаріат, оскільки багато з них повторюються.

"Окремі дуже активні парламентарії подали по 100-300 правок, але багато з них мають технічний характер. Якщо в когось було завдання затягнути процес розгляду законопроєкту, то це точно не вдасться. Ми розглядатимемо все поблоково і сподіваюся, що опрацюємо цей документ найближчим часом. На друге читання він може бути винесений уже в березні, проте тут постає головне питання – як законопроєкт проходитиме сесійну залу, адже кожен народний депутат має право поставити свою правку на голосування. Якщо таке відбудеться, то розгляд може затягнутися на тижні", - зазначив депутат.

На його думку, до цього законопроєкту навряд чи застосовуватимуть спецпроцедуру. Наразі представники комітету сподіваються, що їм вдасться домовитися з усіма фракціями та групами стосовно тих питань, які потрібно залишити та тих, які необхідно прибрати, щоб законопроєкт швидше потрапив до зали.