Випускників вишів без БЗВП не братимуть до органів влади та прокуратури

Про це повідомляє Міноборони.

Базова загальновійськова підготовка для студентів передбачає 300 академічних годин і викладатиметься на другому році навчання для студентів ВНЗ на основі повної загальної середньої освіти, для інших - на першому році навчання.

Програма розпочнеться з 1 вересня 2025 року і складається з двох компонентів:

теоретичний курс (90 академічних годин) проводитиметься безпосередньо у закладах освіти;

практичний курс (210 академічних годин) реалізовуватиметься у спеціальних навчальних центрах ЗСУ.

Теоретичний курс викладатиметься для всіх студентів. Практичну частину повинні пройти всі чоловіки, придатні за станом здоров'я.

Жінки, які придатні за станом здоров’я, зможуть долучитися до практичних занять виключно добровільно. Для цього їм необхідно буде стати на військовий облік у ТЦК та СП.

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Відмова здобувача освіти чоловічої статі, який визнаний придатним до військової служби, від проходження практичної підготовки базової підготовки є підставою для його відрахування із закладу освіти відповідно до законодавства.

Також проходження БЗВП буде необхідною умовою для першого працевлаштування на державну службу, в органи місцевого самоврядування та прокуратуру.

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Організація навчального процесу

Програма розрахована для студентів денної та дуальної форм навчання. Теоретична підготовка буде інтегрована в навчальний план як окрема дисципліна. Практичні заняття проводитимуться під час канікул, що дозволить уникнути конфлікту з основним навчанням.

До викладання БЗВП будуть долучені досвідчені військовослужбовці у відставці, ветерани війни та військової служби.

Під час підготовки громадяни отримають базові знання з:

тактики;

домедичної допомоги;

психологічної підготовки;

основ військової дисципліни;

міжнародного гуманітарного права;

навички поводження зі стрілецькою зброєю.

Практичні заняття проводитимуться з використанням стандартного стрілецького озброєння ЗСУ. Зокрема це автомати, кулемети та гранатомети. Окремі навчання також включатимуть ознайомлення з військовою технікою залежно від доступності та профілю навчальних центрів.