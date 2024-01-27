Alaska Airlines після перевірок відновлює польоти Boeing 737 MAX 9

Про це пише Reuters.

Вказано, що у п'ятницю, 26 січня, компанія завершила перевірку першої групи літаків. Завдяки цьому перевізник вже повернув їх в експлуатацію. Перший рейс відбувся з Сіетла до Сан-Дієго.

Представники авіакомпанії заявили, що очікують завершення перевірок до кінця тижня. Оцінка стану одного літака займає близько 12 годин. Президент Boeing Commercial Airlines Стен Діл звернувся до співробітників з листом, в якому заявив, що команда "старанно працювала" над створенням критеріїв перевірки, які дозволять повернути літаки в експлуатацію, і що зараз Boeing перебуває в процесі оцінки "сотень" ідей, поданих співробітниками для поліпшення якості.

"Наша довгострокова мета - покращити якість, щоб відновити довіру наших клієнтів, регуляторних органів та громадськості", - сказав він.

Проблеми з літаками Boeing 737 Max

Вперше Boeing 737 Max зазнав аварії в Індонезії у жовтні 2018 року. У березні 2019 року, такий же лайнер розбився в Ефіопії. Внаслідок цих двох авіакатастроф загинули 346 людей. Причиною стали вади в роботі системи маневрування (MCAS). Крім того, було встановлено, що авіакомпанії економили на навчанні пілотів роботі з MCAS через його дорожнечу. Одночасно було виявлено порушення в офіційній системі контролю за виробником літаків.

Інциденти спонукали авіакомпанії світу призупинити використання літаків Boeing 737 MAX, а компанію-виробника провести повну перевірку всіх його систем.

Після виявлення проблеми Boeing оновив програмне забезпечення літаків і розробив нову програму тренування пілотів. Ці зміни схвалили регулятори по всьому світу, в тому числі в США, Європі та Канаді. У результаті Boeing 737 MAX у 2020 році почали повертати на комерційні рейси після проведення необхідних змін і тестових польотів.

У квітні 2021 року у літаків Boeing 737 MAX, які авіакомпанії почали повертати до польотів після дворічного простою, виявилися нові потенційні проблеми з електрикою.

Більш ніж через півтора року, у грудні 2023 року, авіабудівна компанія Boeing звернулась до своїх клієнтів та повідомила про знайдену несправність у літаках 737 MAX. Повідомлення викликало падіння акцій компанії.

Авіакомпанія Alaska Airlines тимчасово призупинила польоти 65 літаків Boeing 737 MAX 9 після того, як в одному з них випали запасні двері.

15 січня The Boeing Company заявила про посилення контролю на виробництві своїх літаків та відкриття заводу для своїх клієнтів через інцидент.

Згодом, 25 січня США дозволили відновити польоти Boeing 737 Max 9 після перевірок кожного літака.