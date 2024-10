Біля Тель-Авіва вантажівка в'їхала в автобусну зупинку, поранено щонайменше 30 людей: поліція не виключає теракт

Про це інформують ізраїльські ЗМІ The Times of Israel та The Jerusalem Post.

Зазначається, що аварія сталася серед дня на перехресті Глілот. Вантажівка влетіла в автобусну зупинку, на якій перебували люди.

Більшість постраждалих – дорослі. Медики наразі надають допомогу приблизно 30 постраждалим, вони зазнали травм різного ступеня. Крім того, деякі цивільні залишаються заблокованими під вантажівкою

За даними ізраїльських ЗМІ, поліція кваліфікувала інцидент як теракт і додала, що нападника вже затримали.

Варто додати, що у районі Глілот поблизу Герцлії розташована штаб-квартира Моссада разом з кількома розвідувальними підрозділами ЦАХАЛу, включно з високопрофільною групою радіотехнічної розвідки Unit 8200.

Нещодавно, 1 жовтня, також у Тель-Авіві двоє терористів з гвинтівкою і ножем напали на людей на трамвайній зупинці. В результаті теракту було вбито семеро людей, щонайменше 8 отримали поранення, зокрема українка. Правоохоронці зазначили, що це - один із наймасовіших терактів за останні роки.