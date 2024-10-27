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Головна Світ Біля Тель-Авіва вантажівка в'їхала в автобусну зупинку, поранено щонайменше 30 людей: поліція не виключає теракт

Біля Тель-Авіва вантажівка в'їхала в автобусну зупинку, поранено щонайменше 30 людей: поліція не виключає теракт

Світлана Кравченко
27 жовтня, 2024 неділя
11:11
Світ Тель-Авів, теракт

Поблизу найбільшого міста Ізраїлю Тель-Авіва 27 жовтня вантажівка протаранила автобусну зупинку, унаслідок чого травм зазнали близько 30 людей. Правоохоронці розглядають версію теракту

Зміст

Про це інформують ізраїльські ЗМІ The Times of Israel та The Jerusalem Post.

Зазначається, що аварія сталася серед дня на перехресті Глілот. Вантажівка влетіла в автобусну зупинку, на якій перебували люди.

Більшість постраждалих – дорослі. Медики наразі надають допомогу приблизно 30 постраждалим, вони зазнали травм різного ступеня. Крім того, деякі цивільні залишаються заблокованими під вантажівкою

За даними ізраїльських ЗМІ, поліція кваліфікувала інцидент як теракт і додала, що нападника вже затримали.

Варто додати, що у районі Глілот поблизу Герцлії розташована штаб-квартира Моссада разом з кількома розвідувальними підрозділами ЦАХАЛу, включно з високопрофільною групою радіотехнічної розвідки Unit 8200.

  • Нещодавно, 1 жовтня, також у Тель-Авіві двоє терористів з гвинтівкою і ножем напали на людей на трамвайній зупинці. В результаті теракту було вбито семеро людей, щонайменше 8 отримали поранення, зокрема українка. Правоохоронці зазначили, що це - один із наймасовіших терактів за останні роки.


 

Теги:
Новини
Кримінал
Ізраїль
теракт
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