Чому Україну досі не запросили до НАТО: пояснює президент Парламентської асамблеї Альянсу Конноллі

Про це він заявив в інтерв'ю Радіо Свобода.

Відповідаючи на запитання про можливість запрошення України до НАТО, Конноллі підкреслив необхідність спочатку закінчення війни та відновлення суверенітету України над усіма своїми територіями.

"Ну, зараз ведеться війна. Я думаю, що ми маємо це вирішити, ми маємо відновити суверенітет України над своїми територіями, а потім переконатися, що відкритий шлях до НАТО. Думаю, що НАТО дуже чітко вказало і уряд моєї країни, США, також чітко вказав – ми вітаємо ідею, щоб Україна приєдналася до НАТО. Те, що ми називаємо "невідворотна стежка" до цього членства", - наголосив він.

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Крім того, Конноллі відповів на запитання щодо можливого приєднання України до НАТО лише з тими територіями, що перебувають під контролем уряду. Він зазначив, що оптимальний сценарій передбачає приєднання всієї України після завершення війни та повного відновлення її територіальної цілісності.

"Я б сказав, що це кращий шлях руху вперед. Чи це єдиний шлях – можливо, ні. Ми не знаємо, яким буде результат цією боротьби, ми знаємо, на який результат ми сподіваємось. І саме тому НАТО і уряд США виділили великі ресурси і встановили партнерство з нашими братами й сестрами в Україні, шоб вони вистояли і відновили повний суверенітет над всією своєю територією", - додав він.

Стосовно про можливість запрошення України до НАТО до кінця президентського терміну Джо Байдена, Конноллі зазначив, що цей процес потребує консультацій з іншими членами Альянсу.

"Президент Байден із симпатією поставився – і ставиться – щодо українських устремлінь, включно з членством в НАТО. І він би мав позитивне ставлення до цього. Але чи вдасться він до конкретних дій без консультацій з іншими союзниками по НАТО - це було б неможливим. І знову ж таки - він сфокусований на пріоритетах", - підсумував він.