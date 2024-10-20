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Чому Україну досі не запросили до НАТО: пояснює президент Парламентської асамблеї Альянсу Конноллі

Марія Науменко
20 жовтня, 2024 неділя
13:19
Світ НАТО

У неділю, 20 жовтня, президент Парламентської асамблеї НАТО Джеррі Конноллі прокоментував перспективи членства України в НАТО, назвавши умови, за яких це стане можливим

Зміст

Про це він заявив в інтерв'ю Радіо Свобода.

Відповідаючи на запитання про можливість запрошення України до НАТО, Конноллі підкреслив необхідність спочатку закінчення війни та відновлення суверенітету України над усіма своїми територіями. 

"Ну, зараз ведеться війна. Я думаю, що ми маємо це вирішити, ми маємо відновити суверенітет України над своїми територіями, а потім переконатися, що відкритий шлях до НАТО. Думаю, що НАТО дуже чітко вказало і уряд моєї країни, США, також чітко вказав – ми вітаємо ідею, щоб Україна приєдналася до НАТО. Те, що ми називаємо "невідворотна стежка" до цього членства", - наголосив він.

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Крім того, Конноллі відповів на запитання  щодо можливого приєднання України до НАТО лише з тими територіями, що перебувають під контролем уряду. Він зазначив, що оптимальний сценарій передбачає приєднання всієї України після завершення війни та повного відновлення її територіальної цілісності.

"Я б сказав, що це кращий шлях руху вперед. Чи це єдиний шлях – можливо, ні. Ми не знаємо, яким буде результат цією боротьби, ми знаємо, на який результат ми сподіваємось. І саме тому НАТО і уряд США виділили великі ресурси і встановили партнерство з нашими братами й сестрами в Україні, шоб вони вистояли і відновили повний суверенітет над всією своєю територією", - додав він.

Стосовно про можливість запрошення України до НАТО до кінця президентського терміну Джо Байдена, Конноллі зазначив, що цей процес потребує консультацій з іншими членами Альянсу.

"Президент Байден із симпатією поставився – і ставиться – щодо українських устремлінь, включно з членством в НАТО. І він би мав позитивне ставлення до цього. Але чи вдасться він до конкретних дій без консультацій з іншими союзниками по НАТО - це було б неможливим. І знову ж таки - він сфокусований на пріоритетах", - підсумував він.

  • 19 жовтня міністерка юстиції Ольга Стефанішина заявила, що Україна буде запрошена в НАТО в кордонах 1991 року, і це не обговорюється.

 

 

Теги:
Україна
Росія
політика
Війна з Росією
НАТО
США
підтримка України
вступ до НАТО
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