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"Дії уряду мають прямі наслідки для відносин з ЄС": Каллас подавлення протестів у Грузії

Катерина Єсікова
1 грудня, 2024 неділя
23:46
Світ Кая Каллас

Висока представниця ЄС Кая Каллас у спільній заяві з єврокомісаркою з розширення Мартою Кос відреагувала на подавлення протестів у Грузії

Зміст

Про це повідомляє Європейська Комісія.

"Грузинський народ знову вийшов на вулиці, щоб підтвердити своє прагнення приєднатися до Європейського Союзу. ЄС рішуче засуджує насильство проти мирних протестувальників, які твердо стоять на захисті свого європейського та демократичного майбутнього. Ці дії грузинського уряду мають прямі наслідки для наших відносин",  - заявила дипломатка.

Наголошується, що грузинська влада повинна поважати право на свободу зібрань і свободу вираження поглядів та утримуватися від застосування сили проти мирних протестувальників, політиків і представників ЗМІ. 

Каллас додала, що всі акти насильства мають бути розслідувані, а винні притягнуті до відповідальності.

"ЄС підтримує грузинський народ і його вибір європейського майбутнього. Двері до ЄС залишаються відкритими, і повернення Грузії до європейських цінностей та шляху вступу до ЄС знаходиться в руках грузинського керівництва", - йдеться у повідомленні.

Як у Грузії розгортається нова Революція

26 жовтня 2024 року в Грузії відбулися чергові парламентські вибори. Згідно з офіційним рішенням центрвиборчкому, на них нібито перемогла орієнтована на Росію правляча партія "Грузинська мрія". Депутати "Мрії" проголосували за проведення 14 грудня так званих виборів президента. Інавгурація новообраного президента в такому разі пройде 29 грудня, тобто в новий 2025 рік Грузія вже може увійти з новим президентом.

Опозиційні партії, президентка Саломе Зурабішвілі, а також країни Заходу результати виборів на користь "Мрії" не визнали.

Проте партія Іванішвілі вже висунула на посаду №1 в грузинській державі колишнього футболіста Михаїла Кавелашвілі, який не має вищої освіти й може нецензурно висловлюватися на публіці. Політологи називають спортсмена "ручною" кандидатурою Іванішвілі.

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При цьому партія 28 листопада "Мрія" оголосила про відмову від політичного курсу на входження до складу Європейського Союзу, а державні пропагандисти виступають у медіа з тезами про необхідність повернення до вивчення російської мови та культури.

Усе це супроводжується безперервними вуличними протестами, які жорстоко придушуються поліцейським спецназом, одначе організовуються знову й знову в найбільших містах. Найактивніше грузинська опозиція діє на вулиці останні чотири дні та чотири ночі, з 28 листопада.

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Оглядачі кажуть про реальну загрозу сповзання Грузії до моделі проросійської диктатури білоруського зразка.

Теги:
Новини
ЄС
Грузія
Єврокомісія
акції протестів
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