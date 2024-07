"Двері до НАТО рішуче відчинені, чекаємо з нетерпінням": Блінкен звернувся до Кулеби на саміті Альянсу

Про це Блінкен заявив під час виступу перед міністрами закордонних справ країн НАТО на урочистому обіді з нагоди 75-річчя Альянсу в Бібліотеці Конгресу, пише "Укрінформ".

"Дмитре, наші двері залишаються рішуче відчиненими. І ми з нетерпінням чекаємо цього дня", - звернувся Блінкен.

Водночас він наголосив, що 75-й саміт Північноатлантичного альянсу "абсолютно чітко дав зрозуміти, що поки народ України продовжує приносити незмірні жертви, захищаючи свою територію і своє право обирати власний шлях, НАТО робитиме все можливе для забезпечення довгострокового успіху України".

Крім цього, до міністра закордонних справ Кулеби звернувся заступник генсека НАТО Мірча Джоане. Посадовець висловив упевненість у тому, що Україна стане членом НАТО.

"Я знаю, що це станеться. І я хочу подякувати вам за все, що ви робите для нашого Альянсу", - наголосив Джоане.

Що відомо про саміт НАТО

75-й саміт Північноатлантичного альянсу має відбутися 9-11 липня у столиці США Вашингтоні.

27 квітня, ексзаступниця генерального секретаря НАТО Роуз Ґоттемюллер заявила, що на липневому саміті НАТО у Вашингтоні розглянуть питання вступу України до Альянсу. Водночас Ґоттемюллер пояснила, що наразі дехто з членів Альянсу вважає, що Україна не повинна вступати до НАТО, поки триває війна.

23 червня британський кореспондент "Радіо Свобода" Олесь Ковач повідомив, що Велика Британія ініціює низку переговорів зі США та Німеччиною напередодні саміту НАТО у Вашингтоні, щоб переконати їх запросити Україну до Альянсу. Кореспондент наголосив, що Велика Британія продовжує використовувати свій зовнішньополітичний вплив, щоб допомогти Україні

Видання The New York Times повідомило, що НАТО на саміті у США оголосить про започаткування місії з допомоги Україні. The NYT зазначало, що Україна не почне переговори про членство на найближчому саміті НАТО, але Альянс оголосить структуру для координації допомоги в довгостроковій перспективі.

5 липня посол США в Україні Бріджет Брінк заявила, що під час найближчого саміту НАТО у Вашингтоні союзники порушуватимуть питання посилення протиповітряної оборони України, а також інтеграції країни до Альянсу.

У проєкті спільного комюніке Північноатлантичного альянсу шлях України до вступу в НАТО називають "незворотнім".