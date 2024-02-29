Майже як Брежнєв, але коротше від Горбачова: у РФ проаналізували тривалість промови Путіна
Послання Путіна федеральним зборам, які він озвучив 29 лютого, стало рекордним за тривалістю за 30 років, але коротшим від промов генсеків КПРС
Про це пише The Moscow Times.
Загалом Путін виступав 2 години 6 хвилин, побивши власний попередній рекорд, встановлений у 2018 році (1 година 55 хвилин).
Минулого року Путін говорив 1 годину 45 хвилин, а в довоєнні 2021-й і 2020 роки майже вдвічі менше: 1 година 20 хвилин і 1 година 12 хвилин відповідно. Найкоротші послання у Путіна були у 2004 та 2005 роках (48 хвилин), а в середньому за 19 своїх виступів він говорив 1 годину 10 хвилин.
За тривалістю послання в 2024 році Путін наблизився до радянських генсеків, які зачитували багатогодинні доповіді на з'їздах КПРС, що проходили раз на п'ять років.
Так, у 1981 році, на XXVI з'їзді 75-річний Леонід Брежнєв виступав 2 години 10 хвилин з доповіддю про "завдання партії в області внутрішньої та зовнішньої політики". Щоб старий Брежнєв з деградуючою технікою мови зміг довести виступ до кінця, в засіданні довелося оголошувати перерву.
У 1986 році, на наступному, XXVII з'їзді КПРС, Михайло Горбачов виступав з "політичною доповіддю" понад 3 години, свідчать публічні архіви Держтелерадіофонду СРСР.
Повторюючи радянську традицію, виступ Путіна неодноразово переривався оплесками. Це відбувалося 116 разів.
У своєму посланні Путін заявив про масову підтримку в суспільстві, «згуртованість» населення і бізнесу, а також пригрозив ядерним ударом країнам НАТО, якщо ті наважаться відправити в Україну свої війська.
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