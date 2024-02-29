Майже як Брежнєв, але коротше від Горбачова: у РФ проаналізували тривалість промови Путіна

Про це пише The Moscow Times.

Загалом Путін виступав 2 години 6 хвилин, побивши власний попередній рекорд, встановлений у 2018 році (1 година 55 хвилин).

Минулого року Путін говорив 1 годину 45 хвилин, а в довоєнні 2021-й і 2020 роки майже вдвічі менше: 1 година 20 хвилин і 1 година 12 хвилин відповідно. Найкоротші послання у Путіна були у 2004 та 2005 роках (48 хвилин), а в середньому за 19 своїх виступів він говорив 1 годину 10 хвилин.

За тривалістю послання в 2024 році Путін наблизився до радянських генсеків, які зачитували багатогодинні доповіді на з'їздах КПРС, що проходили раз на п'ять років.

Так, у 1981 році, на XXVI з'їзді 75-річний Леонід Брежнєв виступав 2 години 10 хвилин з доповіддю про "завдання партії в області внутрішньої та зовнішньої політики". Щоб старий Брежнєв з деградуючою технікою мови зміг довести виступ до кінця, в засіданні довелося оголошувати перерву.

У 1986 році, на наступному, XXVII з'їзді КПРС, Михайло Горбачов виступав з "політичною доповіддю" понад 3 години, свідчать публічні архіви Держтелерадіофонду СРСР.

Повторюючи радянську традицію, виступ Путіна неодноразово переривався оплесками. Це відбувалося 116 разів.

У своєму посланні Путін заявив про масову підтримку в суспільстві, «згуртованість» населення і бізнесу, а також пригрозив ядерним ударом країнам НАТО, якщо ті наважаться відправити в Україну свої війська.