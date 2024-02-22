МЗС Польщі відреагувало на пропутінські гасла фермерів під час блокади на кордоні

Про це повідомляє МЗС Польщі.

Зокрема у зверненні згадали, що Польща "першою допомогла загарбаній Україні" та заявили, що подібні акції кидають тінь на поляків, які приймали українських біженців.

"На нашу думку, це спроба взяти під контроль фермерський протестний рух з боку крайніх і безвідповідальних кіл, ймовірно, під впливом таємних колабораціоністів Росії", - наголосили у зверненні.

У міністерстві закликали організаторів протестів усунути ініціаторів таких акцій задля цілісності Польщі та можливості задовольнити свої вимоги, які багато в чому правильні

"Нинішня ситуація польських фермерів є наслідком агресії Володимира Путіна проти України та нестабільності світової економіки, а не того, що українці відбиваються від агресії", - заявили у МЗС.

Що відомо про протести на українсько-польському кордоні

7 лютого польські фермери передали офіційне повідомлення про відновлення страйків на кордоні з Україною. Блокування пункту пропуску "Дорогуськ - Ягодин" розпочався 9 лютого. Акція протесту погоджена місцевою владою до 9 березня.

Перед тим польська профспілка фермерів "Солідарність" анонсувала оголошення загального страйку по всій країні 9 лютого. Тоді зазначали, що він розпочнеться з блокади всіх пунктів пропуску на кордоні з Україною, а також блокування доріг та автомагістралей в окремих воєводствах.

Причиною поновлення протестів один з організаторів акції Роман Кондрув зазначив те, що з часу попередніх акцій влада нічого не зробила з проблемами технічного зерна з України.

12 лютого на українсько-польському кордоні, поблизу пункту пропуску "Ягодин – Дорогуськ" поляки висипали зерно з українських фур просто на землю.

Із 20 лютого обіцяли на місяць заблокувати усі прикордонні переходи з Україною. Українські перевізники провели власну мирну акцію протесту у відповідь на дії польських фермерів.

У Державній прикордонній службі України заявили, що не отримували з польської сторони інформацію щодо повного блокування кордону. Українські перевізники у відповідь на блокування поляків готують акцію на трьох пунктах пропуску.

Удень 20 лютого польські фермери на кордоні з Україною перекрили залізницю та висипали збіжжя з вантажного вагона. Згодом виявилось, що воно прямувало до Німеччини.

Ввечері 20 лютого польські протестувальники послабили обмеження руху біля кордону з Україною на двох пунктах пропуску, зокрема через Гребенне – Рава-Руська почали пропускати легковики.

21 лютого президент України Володимир Зеленський записав відеозвернення стосовно ситуації на польсько-українському кордоні. Він ініціював зустріч керівників України та Польщі на кордоні.

Польська поліція порушила кримінальну справу стосовно фермера, який на акції протесту на кордоні з Україною вивісив на своєму тракторі плакат із закликом до президента РФ Путіна "навести лад".