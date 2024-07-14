"Палкий прихильник експрезидента": У США розповіли про загиблого під час замаху на Трампа

Про це повідомляє сестра загиблого Дон Комператор Шафер.

Ненависть до однієї людини забрала життя того, кого ми любили найбільше. Моєму молодшому братові щойно виповнилося 50, і йому залишилося ще стільки всього життя. Ненависть не має меж, а любов безмежна", - заявила сестра.

Губернатор штату Пенсільванія Джош Шапіро заявив, що Корі був пожежником та батьком двох дівчат, пише CNN.

Шапіро описав Комператоре як "палкого прихильника колишнього президента" і сказав, що він радий був бути на мітингу.

"Я запитав дружину Корі, чи можна мені поділитися тим, що ми розмовляли. Вона сказала так. Вона також попросила, щоб я поділився з вами, що Корі помер героєм. Корі кинувся на свою родину, щоб захистити їх на цьому мітингу", - сказав губернатор.