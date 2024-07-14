"Палкий прихильник експрезидента": У США розповіли про загиблого під час замаху на Трампа
Унаслідок замаху на колишнього президента США Дональда Трампа під час передвиборчого мітингу у штаті Пенсільванія загинув 50-річний пожежник Корі Комператоре
Про це повідомляє сестра загиблого Дон Комператор Шафер.
Ненависть до однієї людини забрала життя того, кого ми любили найбільше. Моєму молодшому братові щойно виповнилося 50, і йому залишилося ще стільки всього життя. Ненависть не має меж, а любов безмежна", - заявила сестра.
Губернатор штату Пенсільванія Джош Шапіро заявив, що Корі був пожежником та батьком двох дівчат, пише CNN.
Шапіро описав Комператоре як "палкого прихильника колишнього президента" і сказав, що він радий був бути на мітингу.
"Я запитав дружину Корі, чи можна мені поділитися тим, що ми розмовляли. Вона сказала так. Вона також попросила, щоб я поділився з вами, що Корі помер героєм. Корі кинувся на свою родину, щоб захистити їх на цьому мітингу", - сказав губернатор.
- 13 липня 2024 року на передвиборчому мітингу поблизу міста Батлер (Пенсильванія, США) кандидат в президенти Дональд Трамп зазнав легкого поранення правого вуха. Випущена по ньому куля злегка торкнулася політика та вразила людину за його спиною.
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