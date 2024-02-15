Помічник Путіна запропонував вкрасти статті з вікіпедії для російського аналога онлайн-енциклопедії

Про це пише The Moscow Times.

"Мені здається, зараз час не творити новий контент з нуля — це складно наздоганяти. Агрегувати та використовувати чужий контент, скопіпастити всю цю вікіпедію, та й усе", — сказав Мединський на засіданні російського товариства "Знання".

За його словами, на порталі "Знання. Вікі" всього 22 тис. статей, а у вікіпедії – 70 млн російською мовою. Саме тому при пошуку в інтернеті "природно, вона вилазить завжди першою". Водночас він зазначив, що 99% статей у вікіпедії "нешкідливі" – вони є абсолютно нейтральними і навіть цікавими.