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Помічник Путіна запропонував вкрасти статті з вікіпедії для російського аналога онлайн-енциклопедії

15 лютого, 2024 четвер
17:23
Світ Володимир Мединський

Помічник президента РФ Володимир Мединський запропонував "не плодити сутності" та скопіювати статті з вікіпедії для державного порталу "Знання. Вікі"

Про це пише The Moscow Times.

"Мені здається, зараз час не творити новий контент з нуля — це складно наздоганяти. Агрегувати та використовувати чужий контент, скопіпастити всю цю вікіпедію, та й усе", — сказав Мединський на засіданні російського товариства "Знання".

За його словами, на порталі "Знання. Вікі" всього 22 тис. статей, а у вікіпедії – 70 млн російською мовою. Саме тому при пошуку в інтернеті "природно, вона вилазить завжди першою". Водночас він зазначив, що 99% статей у вікіпедії "нешкідливі" – вони є абсолютно нейтральними і навіть цікавими.

  • Нагадаємо, Путін обговорив з генеральним директором товариства "Знання" Максимом Древалем створення російської альтернативи вікіпедії ще у травні 2022 року.
  • У квітні 2023 року суд у РФ оштрафував вікіпедію на 2 млн рублів за небажання видаляти "фейки" про російську армію з сайту енциклопедії.
Теги:
Наука
Росія
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