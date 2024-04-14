Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Світ Посол Ізраїлю закликав Україну визнати ХАМАС, "Хезболлу" та КВІР терористичними організаціями

Посол Ізраїлю закликав Україну визнати ХАМАС, "Хезболлу" та КВІР терористичними організаціями

14 квітня, 2024 неділя
14:26
Світ Хезбола, Ліван

Після нападу Ірану на Ізраїль 14 квітня посол Ізраїлю в Україні Міхаель Бродський закликав Київ визнати терористичними організаціями ХАМАС, "Хезболлу" та КВІР

Про це він заявив на своєму каналі у Telegram.

Бродський наголосив, що Україна та Ізраїль мають спільного ворога - Іран.

Читайте також: Напад Ірану на Ізраїль: реакція світу

"Настав час, щоб Україна визнала терористичними організаціями КВІР, "Хезболлу" й ХАМАС", - закликав він.

  • Еспресо.TV у режимі реального часу слідкував за подіями на Близькому Сході - напруженою ситуацією навколо Ізраїлю та Ірану. Читайте хронологію подій тут!.
  • Після телефонної розмови з прем'єром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу президент США Джо Байден скликає лідерів країн G7, щоб скоординувати спільну дипломатичну відповідь на атаку Ірану на Ізраїль.
  • Інститут вивчення війни (ISW) заявив, що іранський безпілотний і ракетний удар по Ізраїлю показує, що Іран вчиться у росіян і хуситів розробляти більш небезпечні та ефективні комбінації ударів.
  • Міністерства закордонних справ Росії та Білорусі не висловили засудження іранського нападу на Ізраїль попри те, що атаку засудили низка європейських лідерів, зокрема й МЗС України.

Теги:
Україна
Ізраїль
Близький Схід
Війна в Ізраїлі
Хамас
Хезболла
Читайте також:
Майк Джонсон
13 квітня, 2024 субота
Соратниця Трампа заявила, що спікер Джонсон маніпулюватиме конгресом, прив'язавши допомогу Ізраїлю до України
на фото Трипільська ТЕС
12 квітня, 2024 п'ятниця
Трипільська ТЕС не отримувала з держбюджету 9,7 млрд грн на захисні споруди, – Центренерго
Олександр Ябчанка
13 квітня, 2024 субота
Як зробити так, щоб люди йшли до війська: розповідає командир роти батальйону "Вовки Да Вінчі" Ябчанка
Київ
+21°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.14
    Купівля 39.14
    Продаж 39.61
  • EUR
    Купівля 41.97
    Продаж 42.74
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, неділя
14 квітня
15:16
Поліція столиці встановлює обставини дорожньо-транспортної пригоди на Брест-Литовському шосе
Водій фури заснув на в'їзді до Києва: постраждало 8 людей
14:59
Оновлено
Іран
Напад Ірану на Ізраїль: реакція світу
14:50
Перші українські пілоти закінчили навчання під керівництвом ВПС Британії
Перші українські пілоти закінчили навчання під керівництвом ВПС Британії
14:49
OPINION
Тижневик Миколи Княжицького
Мобілізація: як голосували депутати, що буде далі, - підсумки тижня від Миколи Княжицького
14:31
ЗАЕС
Росіяни готують на Запорізькій АЕС провокацію "під чужим прапором"
14:06
Білогорівка
Основний напрямок ворога на Луганщині - Білогорівка. Та через значні втрати останні кілька днів росіяни зменшили там наступ, - голова ОВА
14:06
OPINION
Євген Магда
Конфлікт на Близькому Сході триває 75 років
13:45
Росія та Білорусь не засудили повітряну атаку Ірану по Ізраїлю
13:42
Ірина Фріз
Повістки там не вручатимуть: військовозобов'язані зможуть оновити свої дані у ЦНАП або через електронний кабінет, - нардеп
13:05
Володимир Зеленський
Зеленський підпише новий закон про мобілізацію протягом двох тижнів
12:50
На Сумщині окупанти скинули з дрона вибухівку на цивільну вантажівку: водій загинув
12:19
Херсон
Вночі росіяни обстріляли житлові квартали Херсона: поцілили у багатоповерхівку, є поранений
12:06
Ексклюзив
ізраїльські солдати
Ізраїль готує відповідь на атаку Ірану найближчим часом, - сходознавець Якубович
12:02
OPINION
Митрополит Епіфаній
Совість є правдивим свідком
11:41
Олександр Сирський
РФ намагається прорвати оборону ЗСУ західніше Бахмута, вийти до каналу Сіверський Донець - Донбас і захопити Часів Яр, - Сирський
11:40
ХАМАС напав на Ізраїль
Ізраїль заявив, що ХАМАС відкинув пропозицію про перемир'я після нападу Ірану
11:39
Ексклюзив
Олаф Шольца, Китай
"Винятково економічні інтереси": дипломат Литвин про візит Шольца до Китаю
11:28
Володимир Зеленський
"Світ потребує лише рішень": Зеленський висловився про наслідки уповільнення постачання допомоги Україні
11:16
Енергосистема, електроенергія, обстріли
Енергосистема України працює стабільно попри обстріли та пошкодження: ситуація в енергосистемі станом на 14 квітня
10:49
Олаф Шольц
Шольц розпочав триденний тур Китаєм: планує обговорити китайську підтримку Росії
10:33
Ексклюзив
тральщик Grimsby
Мінні тральщики, які Велика Британія передала Україні, будуть в Чорному морі лише після закінчення бойових дій, - капітан 1 рангу запасу ВМС ЗС України Риженко
10:22
депортація дітей
"За що завгодно": росіяни знайшли метод, як депортувати мешканців ТОТ, які отримали паспорт РФ
10:03
Ізраїль
Ізраїль збив майже усі з понад 300 повітряних цілей, якими атакував Іран, - ЦАХАЛ
10:00
OPINION
Карл Волох
Іран — Ізраїль: Головне, як вплине війна на стосунки Тегерана з Москвою
09:52
збита ракета, Київ 9 травня
Міноборони РФ заявило про збиття 10 БПЛА над Краснодарським краєм
09:42
обстріл, ППО
Атаки Ірану на Ізраїль схожі на удари, які РФ завдає по Україні, - ISW
09:26
Джо Байден
Байден скликає лідерів країн G7, щоб скоординувати спільну дипломатичну відповідь на атаку Ірану на Ізраїль
08:57
Російська армія вбила двох цивільних у селі на Харківщині
08:46
Командувач Сухопутних військ, генерал-полковник Олександр Сирський
Хто брав участь у АТО добре засвоїли, що українське сонце сходить за териконами на Донбасі, - Сирський
08:34
Оновлено
новини Львівщини
ЗСУ уразили пункт управління угрупування військ "Центр" Росії 13 квітня у тимчасово окупованому Луганську
08:22
сили ППО
Українська ППО збила вночі усі 10 "шахедів"
08:14
Інфографіка
ЗСУ, військові
Протягом доби Сили оборони ліквідували майже 900 військових РФ, 34 артсистеми та 24 бронемашин, - Генштаб
08:05
OPINION
Олексій Голобуцький
Путіну немає сенсу поспішати
05:44
ізраїльські солдати
Війна на Близькому Сході: Іран атакував Ізраїль безпілотниками та ракетами, працювала ППО. Хронологія подій
02:54
Оновлено
Еліна Світоліна, теніс
Україна втратила перемогу над Румунією у кваліфікації Кубка Біллі Джин Кінг
2024, субота
13 квітня
23:04
Огляд
Загроза для людства чи клікбейт для ЗМІ: чому 370-метровий астероїд Апофіс може стати проблемою. Пояснюємо
22:48
Олександр Лукашенко
У Білорусі пройдуть військові навчання неподалік кордону з Україною, Латвією і Литвою
22:40
Ексклюзив
Віталій Портников
Фактично Іран може потрапити в пастку: Портников про погрози Тегерана атакувати Ізраїль
22:40
Марк Фейгін
Росія розвалиться, коли Путін програє війну і регіони не хотітимуть нести за це відповідальність, - Фейгін
22:00
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 13 квітня: скільки коштують долар, євро та злотий
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV