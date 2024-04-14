Посол Ізраїлю закликав Україну визнати ХАМАС, "Хезболлу" та КВІР терористичними організаціями

Про це він заявив на своєму каналі у Telegram.

Бродський наголосив, що Україна та Ізраїль мають спільного ворога - Іран.

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"Настав час, щоб Україна визнала терористичними організаціями КВІР, "Хезболлу" й ХАМАС", - закликав він.