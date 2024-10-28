Угоди про гарантії безпеки для України не є альтернативою членству в НАТО, – посол Британії

Про це заявив посол Великої Британії в Україні Мартін Гарріс в інтерв'ю РБК-Україна.

"Це написано і в нашому договорі з Україною, що цей договір – він на шляху до членства НАТО. І це не є альтернативою НАТО. Я думаю, що гарантія, яку має мати Україна, це стаття 5 Північноатлантичного договору", - сказав дипломат.

Реалізація угоди наблизить момент, коли Україна вступить до НАТО, додав посол.

Відповідно до договору, Британія буде довгостроково підтримувати Україну.

"Але і зараз ми перша країна, яка забезпечила все фінансування для цього. То це також зараз наша позиція, що щороку ми будемо давати 3 млрд фунтів стерлінгів для захисту України, до 2030 року, але і стільки скільки буде потрібно. Через цей договір ми маємо також фінансові ресурси, які можуть забезпечити нашу співпрацю, зміцнення ЗСУ і всі можливості, які важливі й для інтеграції в майбутньому України до НАТО", - зазначив Гарріс.

11 липня 2023 року саміт НАТО у Вільнюсі ухвалив пакет рішень щодо України: скасовується етап Плану дій щодо членства, а запрошення до Альянсу країна отримає після виконання вимог для вступу і за умови згоди всіх союзників.

12 липня країни G7 узгодили спільну декларацію, у якій вказані параметри гарантій безпеки для України. До угоди можуть долучитися всі охочі країни.

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