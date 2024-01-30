Путін та Лукашенко домовились створити об'єднаний медіахолдинг РФ та Білорусі

Про це повідомляє "Медуза".

Документ було підписано на засіданні Вищої держради Росії та Білорусі у Санкт-Петербурзі.

Глава Мінцифри РФ Максут Шадаєв заявив, що зараз до медіахолдингу входитимуть дві щотижневі газети, щотижневий журнал і телеканал, які забезпечуватимуть "єдину скоординовану політику".

При цьому він зазначив, що також опрацьовується питання "про створення медіахолдингу з нуля".

Ідея створити об'єднаний медіахолдинг Росії та Білорусі з'явилася у 2021 році: Олександр Лукашенко запропонував "не розмазувати гроші по газетах, журналах, телеграм-каналах та ютьюбах, а зібрати їх у кулак і розповідати про те, що відбувається".