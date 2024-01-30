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Путін та Лукашенко домовились створити об'єднаний медіахолдинг РФ та Білорусі

30 січня, 2024 вiвторок
04:48
Світ

Путін та Лукашенко підписали договір про створення об'єднаного медіахолдингу Росії та Білорусі. У ньому будуть дві газети, телеканал та журнал "Союзна держава"

Про це повідомляє "Медуза".

Документ було підписано на засіданні Вищої держради Росії та Білорусі у Санкт-Петербурзі.

Глава Мінцифри РФ Максут Шадаєв заявив, що зараз до медіахолдингу входитимуть дві щотижневі газети, щотижневий журнал і телеканал, які забезпечуватимуть "єдину скоординовану політику".

При цьому він зазначив, що також опрацьовується питання "про створення медіахолдингу з нуля".

Ідея створити об'єднаний медіахолдинг Росії та Білорусі з'явилася у 2021 році: Олександр Лукашенко запропонував "не розмазувати гроші по газетах, журналах, телеграм-каналах та ютьюбах, а зібрати їх у кулак і розповідати про те, що відбувається".

  • 25 січня повідомлялося, що Білорусь розпочала розслідування проти журналіста "Радіо Свободи" та низки аналітиків.
  • Раніше комітет держбезпеки Білорусі заявив про нібито планування вбивств білоруських державних діячів та журналістів спецслужбами України.

Теги:
Росія
Білорусь
пропаганда
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