Рішення щодо війни в Україні приймається не в Москві, а в Пекіні, - історик Чех

Про це він розповів у інтерв'ю ведучому програми "Студія Захід" Антону Борковському.

"Американці надзвичайно наполегливо говорять, що завдяки Китаю Росія так довго веде цю агресивну війну, що без підтримки китайською технікою, фінансами й певною частиною електроніки та різних приладів для військово-промислового комплексу Росія не мала б ресурсів вести цю війну. І це американці дуже чітко заявляють. Щобільше – вони намагаються схилити до такого підходу і європейців", – пояснив Чех.

Історик переконаний, що завершити війну може саме Китай, адже це і є його східні ігри.

"Є розуміння зараз, що рішення по війні в Україні й російській агресії проти України приймається не в Москві, а приймається в Пекіні, й адресуються відповідні посилання. І адресуються посилання такі, що Росія неспроможна виграти війни проти українців точно, а ми зробимо все, щоб Україна перемогла в цій війні. Дуже сильно. Це не та ситуація, де Путін, зажершись нафтодоларами, думає, що Європа слабка, Америка слабка, ми можемо їм кидати виклик - за спиною в нас Китай. То має розписати все Китаю його ієрогліфами, а не зрозумілою англійською мовою. Тобто це вже інші ігри – східні ігри", – підсумував публіцист.