Рішення щодо війни в Україні приймається не в Москві, а в Пекіні, - історик Чех
Мирослав Чех, історик, публіцист, депутат польського сейму ІІ і ІІІ каденцій, переконаний, що рішення щодо завершення воєнних дій РФ на території України приймає саме Китай
Про це він розповів у інтерв'ю ведучому програми "Студія Захід" Антону Борковському.
"Американці надзвичайно наполегливо говорять, що завдяки Китаю Росія так довго веде цю агресивну війну, що без підтримки китайською технікою, фінансами й певною частиною електроніки та різних приладів для військово-промислового комплексу Росія не мала б ресурсів вести цю війну. І це американці дуже чітко заявляють. Щобільше – вони намагаються схилити до такого підходу і європейців", – пояснив Чех.
Історик переконаний, що завершити війну може саме Китай, адже це і є його східні ігри.
"Є розуміння зараз, що рішення по війні в Україні й російській агресії проти України приймається не в Москві, а приймається в Пекіні, й адресуються відповідні посилання. І адресуються посилання такі, що Росія неспроможна виграти війни проти українців точно, а ми зробимо все, щоб Україна перемогла в цій війні. Дуже сильно. Це не та ситуація, де Путін, зажершись нафтодоларами, думає, що Європа слабка, Америка слабка, ми можемо їм кидати виклик - за спиною в нас Китай. То має розписати все Китаю його ієрогліфами, а не зрозумілою англійською мовою. Тобто це вже інші ігри – східні ігри", – підсумував публіцист.
- 26 лютого Швейцарія заявила про намір до літа провести саміт щодо миру в Україні. У Кремлі сказали, що організовувати такий захід без РФ "несерйозно й навіть смішно".
- 18 березня посол Китаю у Швейцарії Ван Шіхтін заявив, що КНР розглядає можливість участі в саміті миру, який організовує Швейцарія на прохання України.
- 2 травня у МЗС Швейцарії заявили, що РФ має взяти участь у Саміті миру, адже "мирний процес без Росії немислимий". Проте цьогоріч Москву на захід не запрошували.
- 31 травня стало відомо, що представники Китаю не братимуть участі в Саміті миру у Швейцарії 15 та 16 червня, адже його не схвалює Росія.
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