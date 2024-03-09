Російському політв'язню Кара-Мурзі не дали привітати доньку з повноліттям

Про це повідомила дружина політв'язня Євгенія.

Донці Кара-Мурзи виповнилося 18 років у п'ятницю, 8 березня.

"Т.в.о. начальника ФКУ ІК-7 УФСВП Росії по Омській області підполковник внутрішньої служби Сергій Анатолійович Ремньов відмовив її батькові у дзвінку доньки в день її народження", - написала жінка.

Фото: facebook.com/evgenia.karamurza

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Що відомо про російського політв'язня Кара-Мурзу

11 квітня 2022 року в Москві затримали опозиційного політика та журналіста Володимира Кара-Мурзу. У лютому 2021 року видання Bellingcat та The Insider опублікували розслідування, яке стверджувало, що Володимира Кара-Мурзу двічі намагалися вбити працівники ФСБ. Це було у травні 2015 року і в лютому 2017-го, коли політика ушпиталили з сильним отруєнням. За даними розслідувачів, ті ж працівники ФСБ причетні до отруєння політика Олексія Навального, письменника Дмитра Бикова, а також вони стежили за Борисом Нємцовим перед його вбивством.

6 жовтня того самого року Кара-Мурзі висунули звинувачення в держзраді за публічні виступи з критикою російської влади. Московський міськсуд засудив Володимира Кара-Мурзу до 25 років колонії суворого режиму за звинуваченням у держзраді, поширенні хибної інформації про російську армію та керівництві небажаною організацією. А вже 18 квітня послів США, Британії та Канади викликали до міністерства закордонних справ РФ, де звинуватили у втручанні в державні справи Росії через підтримку журналіста Кара-Мурзи.

Згодом Австралія запровадила санкції проти 10 росіян і трьох установ ФСБ, які причетні до отруєння Кара-Мурзи. Водночас Британія ввела санкції проти шести росіян, причетних до його арешту та ув'язнення.

20 лютого міністерство закордонних справ Великої Британії виключило можливість обміну ув'язненими для звільнення Кара-Мурзи, який має британське громадянство, попри стурбованість його долею після загибелі Олексія Навального.