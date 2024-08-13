Щодо колишньої прем'єр-міністерки Бангладеш почали розслідування через убивство чоловіка на протестах, - BBC

Про це пише BBC.

Також під слідством перебувають шість інших високопосадовців попереднього уряду після кількох тижнів протестів у столиці Бангладеш.

Адвокат Мамун Міа, який подав справу від імені громадянина, заявив, що суд у Дацці зобов'язав поліцію прийняти "справу про вбивство обвинувачених осіб". Це перший крок для початку кримінального розслідування за законами цієї країни, кажуть у виданні.

Що відомо про протести в Бангладеш

У Бангладеш студенти 18 липня вийшли на акцію протесту проти правил прийняття на державну службу. У перший день було відомо про щонайменше 32 загиблих, також є поранені.

Зокрема, протестувальники підпалили будівлю державної телерадіокомпанії та десятки авто, які були припарковані поруч. Поліція відкрила по них вогонь гумовими кулями.

Уряд також відключив зв’язок, аби припинити доступ до Інтернету, та перекрив телефонні лінії.

Згодом 21 липня верховний суд Бангладеш задовольнив вимогу студентів, які вийшли на акцію протесту проти правил прийняття на державну службу.

Уже 5 серпня премʼєр-міністерка Бангладеш Шейх Хасіна подала у відставку й вилетіла на військовому гелікоптері до Індії.

У вівторок, 6 серпня, стало відомо, що після втечі прем'єр-міністерки Бангладеш Шейх Хасіни головнокомандувач армії країни заявив про формування тимчасового уряду.

Згодом президент Бангладеш Мохаммед Шахабуддін розпустив парламент, для того щоб забезпечити можливість формування тимчасового уряду в країні.

Тимчасовий уряд Бангладеш очолив лауреат Нобелівської премії миру Мухаммед Юнус.